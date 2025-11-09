蕭美琴戰貓外交大突破？ 翁履中：歐盟議會演說只是借場地「是偷渡」

副總統蕭美琴7日出訪歐洲，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）舉辦的年會，並發表演說。（圖：蕭美琴臉書）

副總統蕭美琴7日出訪歐洲，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）舉辦的年會，並發表演說；外交部長林佳龍形容此為重大的外交突破，象徵台灣外交邁出歷史性一步。對此，旅美教授翁履中今（9日）表示「瞎爆了」，這根本就不是外交突破、頂多算是偷渡，因為IPAC只是借了歐洲議會的場地辦活動而已。

翁履中在個人時事分析頻道《中間觀點- 翁P聊時事》指出，外交人員「要鋪陳這些事情」確實很辛苦，但平心而論，蕭美琴這次進入歐洲議會根本不是外交突破，頂多可以說是偷渡，如果是他自己會覺得很丟臉，畢竟只是借用場地，還將其稱作歐洲議會；他舉例，就像是以「模擬聯合國」的老師，租借一個私人的小房間，然後邀請中華民國外交官，然後對外說我們首次進入聯合國演說，這是鬼扯、騙人。翁履中表示，IPAC是一個大組織，但IPAC實際的影響力完全是取決誰參加、誰支持，殊不知與會20多個國家的50多人，幾乎都是在野議員；且IPAC有一個最大的問題，它是由澳洲人發起、以抗中為主軸的組織。翁大酸，蕭美琴這次的演說，在某種程度上也可以算是成功，畢竟是近年來，台灣花錢去鋪陳的舞台當中「鋪到最高的舞台」。

副總統蕭美琴7日應邀進入比利時布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」布魯塞爾年會發表專題演說，強調「台灣走在正道上，就會獲得國際更多的認同與幫助」。蕭美琴今清晨返國，在桃園機場發表談話表示，此行代表賴清德總統出席，向國際社會傳達台灣的民主故事與國際責任，強調「台灣是動盪世界中值得信賴的夥伴」；她說，台灣的國際處境一向非常困難，有很多的不公平，也有很多的挫折，沒有一件事情是容易的，但「我們始終沒有退縮」；她相信台灣人民與世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。