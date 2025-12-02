蕭美琴接受外媒專訪分析中共「心理戰三層面」：不斷對我和賴總統人身攻擊、分化台美關係「典型霸凌手法」

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪，提到地緣政治、兩岸關係、國防自主、臺美關係等議題。蕭美琴在節目中表示，中共在心理戰著重於三方面，除了詆毀民主制度，也對她和賴總統等人人身攻擊，並分化台美關係，是非常典型的霸凌手法。

談及對混合戰、網路、資訊、心理攻擊等手段所造成的影響及目前局勢的看法。蕭美琴指出，這是一個非常嚴峻的局勢。臺灣確實處在非常複雜艱鉅的地緣政治環境中，從1995年或1996年舉行首次民選總統選舉以來，軍事威脅就一直持續存在，中國從未放棄使用武力。

蕭美琴再說，事實上，中國不斷迅速擴大軍事力量，強勢主張自身的立場，不只是對臺灣，也針對鄰近的日本、菲律賓和南海，甚至在非洲吉布地和世界其他地區部署軍力；另一個非常重要的面向就是混合戰，他們引用《孫子兵法》以及中國哲學中有關「不戰而屈人之兵」的概念，也設計許多混合戰術，包括心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，操弄滲透我們的政治體制，採取諸多手段脅迫我們的社會，試圖在社會中散布恐懼以迫使人屈服，這不但已經發生，而且還正在持續進行中。

「臺灣社會是世界上遭受網路攻擊最嚴重者之一」，蕭美琴舉例說明，幾年前她還在華府任職時，發生殖民管線（Colonial Pipeline）公司遭網路攻擊的事件，導致石油和天然氣無法輸送到許多美國家庭和汽車，時值COVID-19疫情期間，許多人都在家工作，試想這對旅行、工作和經濟所造成的衝擊。最近歐洲也發生針對機場、航管系統的網路攻擊；幾週前他在布魯塞爾，發現不久前布魯塞爾機場也因為無人機導致封鎖、關閉，嚴重擾亂當地居民的日常生活。也就是，這些手法出現在世界各地，以混合式攻擊影響人民生活和安全；在臺灣也是，包括醫療系統、醫院、關鍵基礎設施及政府機構一再遭到攻擊，這樣的狀況持續上演，除此之外，還有心理戰的威脅。

蕭美琴認為，中共的目標一直很明確，在心理戰方面持續著重三個關鍵領域。首先是詆毀民主制度和民選政府，宣稱共產制度優於開放、自由、民主的制度，因而設法在我們社會散播對政治體制的不信任；其次是攻擊他們視為對其世界秩序觀構成威脅的個體，不斷對她和賴總統等人進行人身攻擊，甚至將其中一些人士列入通緝名單，包括倡導全民國防和自我防衛的立法委員，這些心理戰技巧也被用來試圖使我們的社會消音，壓制其政治立場的反對聲浪；第三是分化臺灣和美國，以及分化臺灣與世界其他國家，試圖在社會中宣傳美國不可靠，臺灣沒有朋友，臺灣被孤立的敘事。

蕭美琴說，這是非常典型的霸凌手法，許多人對此都很熟悉，「就像學校裡的霸凌，不能交朋友，沒人會為你挺身而出」；被孤立，非常孤單，無法參與其他孩子的活動。將臺灣邊緣化，讓臺灣在國際社會中被孤立；無法出訪他國，無法加入國際組織，也無法為全球公共衛生做出貢獻—儘管臺灣是最早試圖向世界衛生組織示警 COVID-19 病毒及潛在全球大流行的國家之一。

「所有這些限制，以及試圖分化臺灣與其夥伴關係的行為，目的也是為了迫使臺灣屈服。這些都正在持續進行中」，蕭美琴直言，中國已取得進展，但臺灣當然會繼續抵抗。並積極提升媒體識讀教育以辨別事實與假訊息，強化對政治制度、軍隊、政府以及人民之間的信心，以及強化與美國的夥伴關係，防止中國分化或孤立臺灣，雖然還有很多工作要做，但相信以臺灣的決心加上各方的協助，將會有良好的進展。

