蕭美琴接見美國外交政策全國委員會訪團 強調將持續強化自我防衛能力

蕭美琴副總統8日上午在總統府接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團。 圖：翻攝「臉書」蕭美琴 Bi-khim Hsiao粉絲專頁

[Newtalk新聞] 蕭美琴副總統今（8）日上午在總統府接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團時表示，面對外部威脅持續加劇，臺灣將增加國防預算、推動國防體制改革，致力於自我防衛，並期盼國際社會繼續關注並強調臺海和平穩定的重要性。

蕭美琴首先歡迎訪賓再次來訪，並感謝美國外交政策全國委員會長期關心臺灣及印太地區安全穩定。她指出，NCAFP深知溝通不良的危害，長期致力支持各方對話與交流，自己多年前也經常參與該會相關對話，深珍惜每一次溝通機會，以減少不必要的誤判與誤解。

蕭美琴強調，臺灣目前正面臨前所未有的挑戰，包括外部對臺威脅、解放軍針對日本與南海等周遭區域的軍事活動，以及持續加劇的灰色地帶侵擾、法律戰、心理戰與認知戰，這些作為已令全球各地人士感到憂慮。

她表示，臺灣正刻意投資強化國防能力，賴總統近日亦宣布增加國防預算，同時推動國防體制各項必要改革。

蕭美琴並感謝包括美國在內的多國一再重申維護臺海現狀與和平穩定的重要性，以及臺海和平穩定對全球繁榮的貢獻，這對臺灣人民至關重要。她再次感謝所有訪賓對臺灣的持續關注與付出。

此次訪團成員包括美國外交政策全國委員會會長艾略特（Susan M. Elliott）、亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）、太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）等人，由外交部次長陳明祺陪同，前來總統府拜會蕭副總統。

