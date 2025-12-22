蕭美琴接見金舵獎、旭青獎得主 感謝用專業與愛陪伴迷途青年

蕭美琴今在總統府接見第22屆金舵獎暨旭青獎得獎者。（總統府提供）

副總統蕭美琴今（22日）上午在總統府接見「中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人」，肯定得獎者以專業、耐心與愛心陪伴誤入歧途的年輕人重返社會，成為社會安全網重要的後盾。面對社會快速變遷，政府將持續與教育體系及民間共同合作，守護青少年的成長與社會安定。

橫跨校園、民間與司法領域 用專業與耐心陪年輕人走過低谷

蕭美琴致詞時，首先恭喜金舵獎、旭青獎得獎人長期以來的付出與努力，不僅顯現觀護體系的成果，更從各位的經歷中獲得許多啟發。她指出，本次得獎者來自學校、民間團體，以及政府矯正、檢察等相關機關，顯示每一個角色都不可或缺也十分重要。

廣告 廣告

蕭美琴表示，當今社會變化快速，尤其對青少年而言，必須面對時代變遷與新科技帶來的人際關係轉變。科技雖然為下個世代創造更多機會，但同時也帶來許多挑戰，包含人際互動少了溫度與價值引導，使許多青少年在社會變遷中一時誤入歧途。不過，得主們以專業、愛心與耐心協助曾經犯錯的年輕世代重新站起來，面對過往並重新融入社會、甚至回饋社會，這些努力都是觀護制度與社會安全的重要力量。

蕭美琴感謝金舵獎、旭青獎得獎者，成為社會安全網的重要後盾。（總統府提供）

中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人。（總統府提供）

中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人。（總統府提供）

蕭美琴和中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人合影。（總統府提供）

面對快速變遷的時代 攜手為迷惘世代點一盞不放棄的燈

蕭美琴說：「近期社會發生包括日前北市隨機襲擊事件，再次提醒我們社會仍存在焦慮感，社會安全網仍有需要修補與加強之處。尤其是事件後續造成的影響，都需要各位持續以專業、耐心以及用心，與政府、教育體系及民間共同投入，避免類似悲劇持續發生。」

蕭美琴表示，暴力事件不僅存在於台灣，也在全球各地校園或公共場域中發生，透過新聞媒體不斷報導，進入青少年的生活與認知當中，更需要大家投入價值導向，以維持社會的安定及秩序，成為社會安全網重要的後盾。

蕭美琴指出，旭青獎證明，青少年即使一時誤入歧途，在學校、社區及相關機關的共同努力下，仍能重新站起來、改變人生，甚至回饋社會，為年輕世代帶來啟發走向正途。

最後，她也代表總統賴清德及國家，感謝大家長期以來的用心與付出，並肯定所有得獎者在觀護與保護制度中，成為政府最好的夥伴。

更多鏡週刊報導

「鄭捷殺人前我站在他正對面」 網友憶11年前驚魂一刻：請勿檢討人群為何不反抗

張文案震撼國際社群！ 外國網友熱議：台灣太安全，路人誤以為是街頭表演

20歲「歐洲最美公主」獨自開飛機！ 完成空軍首次單飛