蕭美琴揭中共心理戰著重3領域：不斷對我和賴清德人身攻擊

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前接受美媒專訪，節目1日播出。他說，中國設計許多混合戰術，包括心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，操弄滲透台灣的政治體制。他提及，中共的目標一直很明確，在心理戰方面持續著重三個關鍵領域：首先是詆毀民主制度和民選政府；其次是攻擊中國視為對其世界秩序觀構成威脅的個體，不斷對他和賴總統等人進行人身攻擊；第三是分化台灣和美國，以及分化台灣與世界其他國家，試圖在社會中宣傳美國不可靠，台灣沒有朋友，台灣被孤立的敘事。

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。該節目主要透過Rumble、Real America's Voice等網路平台播出，此次專訪提到地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題，訪談內容已於12月1日播出。

談到中共內部政治局勢如何影響台灣的嚇阻戰略？蕭美琴指出，大多數台灣人都會期盼最好的結果但做最壞的打算，且不排除任何可能性。也就是說中國內部局勢多變，專家對於這些變化對台影響有各種不同的分析。他列舉，中國的政局浮動和經濟困境可能導致北京認為，透過煽動民族主義轉移焦點，或是發動對外侵略，以維持其政府的正當性，那是對台灣相當危險的局面；另一種情境是，如專家所分析的，過度自信的中國低估台灣人民捍衛家園的意志、以及國際利害相關各方為確保維護以規則為基礎的國際秩序所採取的行動，過度自信而誤判的中國也可能採取非常危險的手段。

蕭美琴指出，無論中國內部如何發展，都必須為最壞的情況做好準備，這也是強化自我實力的重要緣由。他也強調「期盼最好的結果」，希望持續強化國際戰略溝通，首先要讓北京方面意識到，任何侵略行為都將付出難以承受的代價。

蕭美琴表示，這些盤算和複雜變數都是嚇阻的重要一環，但是以更積極主動的角度而言，台灣必須致力促使中國瞭解：更尊重其他社會的權利及台灣人民決定自己未來的意願也對中國有益，不僅有助於維持長久和平，也能促進兩岸人民交流正常化。他說，中國必須有此認知，因為其當前一切行徑皆在激化敵意，製造不確定性與焦慮感，完全背離達到和平的目標，而台灣認為和平也有益於中國人民。

媒體詢問，對混合戰、網路、資訊、心理攻擊等手段所造成的影響及目前局勢的看法？蕭美琴指出，這是一個非常嚴峻的局勢。台灣確實處在非常複雜艱鉅的地緣政治環境中，從1995年或1996年舉行首次民選總統選舉以來，軍事威脅就一直持續存在，中國從未放棄使用武力。

蕭美琴表示，中國不斷迅速擴大軍事力量，強勢主張自身的立場，不只是對台灣，也針對鄰近的日本、菲律賓和南海，甚至在非洲吉布地和世界其他地區部署軍力；另一個非常重要的面向就是混合戰，中國引用《孫子兵法》以及中國哲學中有關「不戰而屈人之兵」的概念，也設計許多混合戰術，包括心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，操弄滲透台灣的政治體制，採取諸多手段脅迫台灣的社會，試圖在社會中散布恐懼以迫使人屈服，這不但已經發生，而且還正在持續進行中。

蕭美琴認為，中共的目標一直很明確，在心理戰方面持續著重三個關鍵領域：首先是詆毀民主制度和民選政府，宣稱共產制度優於開放、自由、民主的制度，因而設法在台灣社會散播對政治體制的不信任；其次是攻擊中國視為對其世界秩序觀構成威脅的個體，不斷對他和賴總統等人進行人身攻擊，甚至將其中一些人士列入通緝名單，包括倡導全民國防和自我防衛的立法委員，這些心理戰技巧也被用來試圖使台灣的社會消音，壓制其政治立場的反對聲浪；第三是分化台灣和美國，以及分化台灣與世界其他國家，試圖在社會中宣傳美國不可靠，台灣沒有朋友，台灣被孤立的敘事。

蕭美琴說，這是非常典型的霸凌手法，許多人對此都很熟悉，就像學校裡的霸凌，「不能交朋友，沒人會為你挺身而出」；被孤立，非常孤單，無法參與其他孩子的活動。將台灣邊緣化，讓台灣在國際社會中被孤立；無法出訪他國，無法加入國際組織，也無法為全球公共衛生做出貢獻。

蕭美琴表示，中國已取得進展，但台灣當然會繼續抵抗，並積極提升媒體識讀教育以辨別事實與假訊息，強化對政治制度、軍隊、政府以及人民之間的信心，以及強化與美國的夥伴關係，防止中國分化或孤立台灣。他說，雖然還有很多工作要做，但相信以台灣的決心加上各方的協助，將會有良好的進展。

