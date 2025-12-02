蕭美琴新北.台中.竹縣輔選 蘇巧慧讚：非常加分

新北市 / 綜合報導

2026地方選舉倒數一年，民進黨「首位」輔選強棒副總統蕭美琴，近期行程變多，接連與民進黨立委何欣純、蘇巧慧合體在地方拜廟，也陪同竹北市長鄭朝方參訪政績。由於三人所在的縣市，藍白兩黨尚未整合成功，引發聯想，難道蕭美琴已啟動「類輔選」行程嗎？

肩並肩比出大大的讚，11月中副總統蕭美琴和民進黨立委蘇巧慧，一同出席新北樹林宮廟活動，蕭美琴也把握機會，替蘇巧慧競選新北市長拉抬聲勢，副總統蕭美琴(11.22)說：「她(蘇巧慧)有她爸爸『衝衝衝』的魄力，同時她也有屬於她自己的溫暖和細心。」

不只新北有「戰貓」身影，同樣是11月蕭美琴南下竹北，與市長鄭朝方合體，談話中更意有所指，有一個好的首長，生活環境會改善，10月14日則和獲得黨內提名參選台中市長的何欣純，到觀音廟參拜並代表總統揭匾。

相較剛上任的低調，近期蕭美琴增加不少地方行程，尤其新北竹縣和台中都是民進黨2026極力想翻轉的縣市，引發聯想，蕭美琴已經啟動「類輔選」行程了嗎？立委(民)蘇巧慧說：「她(蕭美琴)如果可以多來走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。」

不同於綠營人選提前起跑，「藍白合」最晚明年3月，才談定2026協調提名機制，藍營新北人選，除了台北市副市長李四川被點名，新北市副市長劉和然也有意爭取，民眾黨主席黃國昌早已表態參選，新竹縣藍營也陷入3搶1局面，搖擺州台中儘管市長盧秀燕屬意讓立法院副院長江啟臣接棒，但立委楊瓊瓔日前率先宣布參選，藍營接棒人選未定下，綠營率先打出「大咖」牌，不只盼能「藍天變綠地」，更要替2026選戰搶下先機。

