蕭美琴日系超市掃貨力挺 買干貝「巧遇賴清德」拿手機狂拍

蕭美琴到日系超市購物。（翻攝自蕭美琴IG）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國不滿，祭出暫停日本水產進口施壓，總統賴清德為此特別大啖日本海產品相挺，副總統蕭美琴也用行動支持，在IG分享她逛日系超市「掃貨」的影片，期間還看到干貝的宣傳文宣上，出現賴清德吃北海道帆立貝的畫像，並寫著「台日友好」，讓她忍不住拿起手機拍照紀念。

中國為反制高市早苗「台灣有事」言論，先是呼籲國人暫停赴日，接著又暫停進口日本水產品，台灣為展現力挺立場，總統賴清德分享大啖壽司、味噌湯，及來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝的照片，交通部長陳世凱也接力秀出日料午餐，現在副總統蕭美琴也表態了。

廣告 廣告

蕭美琴逛日系超市。（翻攝自蕭美琴IG）

蕭美琴24日在IG分享，忙碌一整天，趕在超市關門前支持日本水產跟其他日本產品，她一口氣掃貨北海道生食級干貝、日式點心、知名日本拉麵店調理包等，有趣的是，採買過程中她看到生食級干貝的宣傳圖，旁邊的插圖是賴清德吃干貝的畫像，讓她趕快拿出手機拍下「巧遇」景像。

宣傳文宣有賴清德總統吃干貝的插圖。（翻攝自蕭美琴IG）

除了政壇人士，台灣民眾也想用「鈔」能力支持日本，日前立委黃捷分享一款義美應援「高市早苗巧克力」，原本是「非賣品」，傳出由於客服人員詢問電話接到手軟，有可能進行量產；綠營立委也喊話，可以多支持日本水產，或到日本旅遊，展現台日友好情誼。





更多《鏡新聞》報導

談鄭麗文嘆「政治逼人暴露真面目」 段宜康：黃國昌變化更大

館長中國幫賴清德「尋根」被抓包P圖 挨批舔共還蹭總統聲量

馬英九、洪秀柱批高市早苗 凌濤不能接受：為何罵關心台灣安全的日本