蕭美琴書單曝光！點名「地緣政治」是重中之重

台北國際書展正在舉行，副總統蕭美琴今天分享她的書單，並表示，在繁忙的日常生活中，能有一段時間沉浸在閱讀裡，對她來說是最好的充電。書單中有許多涉及「地緣政治」的書籍，她說，這始終是她關注的重中之重。這些書不只是知識，更是我們思考台灣如何與世界共處的戰略養分。

蕭美琴在臉書詢問民眾「今年的台北國際書展大家去逛了嗎？」她整理了今年的書單想和大家分享指出，「地緣政治」始終是她關注的重中之重。從國防安全、數位韌性，到科技如何重塑現代戰爭的型態，以及民主社會在威權擴張的壓力下，如何建立更堅實的自我防衛機制。這些書不只是知識，更是我們思考台灣如何與世界共處的戰略養分。

當然，她說，愛台灣不只有守護安全，更要感受這塊土地的溫度。她的書單裡也有許多關於台灣歷史、產業、飲食的故事；同時，為了走更長遠的路，幾位優秀醫師分享的生命故事與養生智慧，也是她非常重視的領域。

還有榮獲「第19屆日本國際漫畫獎」的台灣作品，蕭美琴指出，看見台灣漫畫家以驚人的創作實力，用故事帶著台灣走向世界，真的感到與有榮焉。閱讀能滋養心靈，也能讓我們看見更寬廣的世界。「希望大家都能在書海中自在徜徉，帶著滿滿的收穫與能量回家」。

以下是蕭美琴的閱讀書單：

在「守護民主與數位韌性」方面，她說，在這個變動的時代，我們需要更清晰的戰略視野，包括：

1.科技共和國：硬實力、軟信念與西方未來 — Alexander C. Karp, Nicholas W. Zamiska

2.請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動 — Joseph Wen

3.國防產業地緣政治學【全民必備．第一本全球軍工產業分析全解讀】 — 小野圭司

4.數位國土保衛戰 — 李忠憲、林宗男、林修民∕口述；游婉琪、白廷奕∕採訪撰稿

5.島鏈有事：如果明日就是臺海戰爭，國際第一線怎麼危機應變？沖繩、日本、臺灣為何命運相連？ — 張鎮宏, 《報導者》團隊

6.Ghost Nation： The Story of Taiwan and Its Struggle for Survival — Chris Horton

7.The Subtle Art of Resistance： Lessons from Cats for Surviving Fascism — Stewart ＂Brittlestar＂ Reynolds（這本從貓咪身上學習抵抗精神的書，她特別有感觸）

8.Machines of Loving Grace — Dario Amodei

9.Red Tide： A Novel of the Next Pacific War — M.P. Woodward

10.Meshtastic： A Comprehensive Guide to Off-Grid Mesh Communication — David A. Rodgers Jr.

11.Empire of AI — Karen Hao

在「台灣故事：產業、歷史與文化」方面，蕭美琴認為，越在地，越國際。這些書寫下了台灣的獨特與驕傲。：

12.張忠謀自傳 — 張忠謀

13.此地即世界：臺灣，世界史的現場 — 故事 StoryStudio

14.禮物：一本關於台灣認同的書 — Kolas Yotaka

15.蕉葉與樹的約定 — Nakao Eki Pacidal

16.Made in Taiwan： Recipes and Stories from the Island Nation — Wei, Clarissa

在「台灣軟實力：台漫榮耀」方面，她也恭喜這些優秀作品獲得第19屆日本國際漫畫獎肯定：

17.Mararum：山間料理人 — 南南日

18.黎明前的回聲 — 狼七

19.大仙術士李白 — 葉明軒

在「身心安頓與職場智慧」方面，她表示，把身體照顧好，是為了應對更艱難的挑戰，書單有：

20.醫療希望在花蓮：花蓮慈濟醫院院長林欣榮的創新醫路 — 林欣榮

21.科學抗老，健康到老：旅美50載外科醫師教您的31個長壽之道 — 蔡榮聰

22.與苦難同行：這些年病人教會我的事 — 郭漢崇

23.這樣吃，全身疼痛都消失 — 尼爾‧柏納德

24.丹麥式幸福工作法 — 針貝有佳

25.The Hard Thing About Hard Things — Ben Horowitz

