蕭美琴東歐遇劫間諜犯被逮 許淑華：台灣捷克築起堅實防線

副總統蕭美琴（圖）在2024年就任前出訪捷克曾遇到劫難。（圖／CTWANT攝影組）

台北市議員許淑華今（23）日表示，東歐捷克政府正視外部勢力威脅，逮捕了涉嫌扯入副總統蕭美琴出訪捷克攻擊案的陸籍媒體從業者，感謝捷克官民在關鍵時刻同心站出來挺台灣，台灣與這樣可靠的盟友並肩真好，希望一起為自由世界築起防線。

台北市議員許淑華（圖）感謝捷克政府高度重視我方出訪人員安危。（圖／CTWANT攝影組）

2024年3月時還沒就職的副總統當選人蕭美琴受邀出訪捷克，那時在捷克警方提供護衛車隊移動時，竟遭來自對岸一名駐布拉格武官駕車尾隨，闖紅燈後險些釀成嚴重車禍。2025年6月捷克軍事情報局進一步證實，這場行動由對岸有關人士策畫，計畫中甚至不排除蓄意碰撞座車以恐嚇蕭美琴。多名歐美人士將此定調為「國家恐怖主義」行徑，捷克政府也對此對陸方表達高度不滿，雙方關係降至冰點。

外交部（圖）譴責任何濫用記者身分進行非法情蒐的行徑。（圖／CTWANT攝影組）

捷克當局於近期逮捕一名來自對岸的男子楊一明（Yang Yiming，音譯），指控楊男長期以對岸一間媒體駐布拉格記者的身分作為掩護，實際上從事的是間諜活動。我方外交部對捷克執法部門表達感謝，也再次譴責任何濫用記者身分進行非法情報蒐集的行為。

許淑華進一步揭露，楊一明曾試圖掌握捷克與斯洛伐克籍不少政治人物的行程與訪台細節，根本是對台灣的挑釁，也是對全世界民主國家安全、主權的公然侵犯，連捷克總理巴比斯（Andrej Babis）近期都明確表示，國家安全不容忽視，因此堅持保住為境外勢力從事不法活動的相關刑責。

許淑華重申，捷克政府正視來自敵對勢力的威脅，也非常重視蕭美琴遇到的人身威脅，感謝捷克政府與人民在關鍵時刻站出來，與台灣一起為自由世界築起堅實的防線。

