蕭美琴林佳龍現身歐洲議會 與各國議員問候 (圖)

國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席悼念在白色恐怖期間，因中共地下黨員身分而遭槍決的共諜吳石等人的紀念活動。成大教授李忠憲指出，這是政治語言的測試，以看台灣社會對「共諜」這兩個字是否已經麻木。他也表示，鄭麗文的角色不在於改變什麼，而是讓屈服變得看起來理性而高貴。「反共」被視為老派、過時、甚至激進，那才是中國真正的勝利。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前