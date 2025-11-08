蕭美琴林佳龍現身歐洲議會 與各國議員問候 (圖)

其他人也在看
蕭美琴突破外交赴歐洲議會演說！中共怒批「台獨頭面人物」闖關
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在賴清德總統指派下，副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，於比利時首都布魯塞爾應邀出席「對...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
蕭副總統現身歐洲議會 與歐洲政要相見歡 (圖)
副總統蕭美琴（中，著白色西服者）7日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會發表專題演說，並與歐洲政要相見歡。中央社 ・ 16 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！林楚茵讚突破中國封鎖：證明歐洲重視肯定台灣
副總統蕭美琴今（８）日與外交部長林佳龍前往在歐洲議會舉行的IPAC峰會，蕭美琴並在歐洲議會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林楚茵表示，此次出訪締造首次有現任副總統與外交部長同時訪問歐洲議會的歷史時刻，也證明歐洲對台灣的重視。她也感謝駐歐盟大使謝志偉與外交部的努力，才能在中國的封鎖中完成這趟歷史性外交成果。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蕭美琴現身歐洲議會演說 范雲：國際挺台來到新高度
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 民進黨立委范雲7日以「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席身分，代表台灣出席在布魯塞爾舉行的2025年IPAC高峰會，副總統蕭美琴也現身歐洲議會IPAC高峰會發表演說；范雲表示，本次會議不只是台灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演說。 范雲強調，這是台灣首次以正式會員國身分參與I...匯流新聞網 ・ 8 小時前
蕭副總統訪歐發表IPAC大會演說 范雲：見證歷史一刻
（中央社台北8日電）副總統蕭美琴昨天晚間（歐洲時間7日下午）在比利時首都布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說。同樣出席會議的民進黨立法委員范雲透過臉書寫下：「見證歷史的一刻！」中央社 ・ 17 小時前
蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
即時中心／温芸萱報導今年台灣首度以成員國身分參與IPAC，副總統蕭美琴昨（7）日晚間在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，發表突破性演說，強調台灣是民主國家及全球經濟重要參與者，獲各國國會議員掌聲肯定。對此，中國駐歐盟使團強烈抗議，稱台灣問題涉及中國主權與領土完整，並指控歐洲議會違反「一個中國原則」，不顧中方強烈反對，干涉中國內政，並已提出嚴正交涉。民視 ・ 5 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 與各國議員交流 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，和與會各國議員交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 9 小時前
蕭美琴訪歐演講行程保密到家 外媒：有中國企圖破壞前例
我副總統蕭美琴週五（11/7）現身歐洲議會並發表專題演說。外電報導指出，此次蕭美琴的行程保密到家，是因為先前她訪歐時曾遭遇中國幹員企圖破壞。太報 ・ 10 小時前
黎智英之子出席IPAC峰會 發表演說 (圖)
黎崇恩現身IPAC峰會並發表演講，盼各國議員發揮影響力營救黎智英。中央社 ・ 20 小時前
快訊／重大突破！蕭美琴晚間抵布魯塞爾 應邀進歐洲議會發表演說
最新消息！副總統蕭美琴於今（7）日抵達布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦之年度大會，並且將發表演說。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
黎崇恩現身IPAC峰會 盼各國議員發揮影響力救黎智英
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）香港媒體大亨黎智英的兒子黎崇恩今天向出席IPAC年度峰會的各國議員表達請求，期盼他們在各自國家的議會，竭盡所能，發表公開、跨黨派聲明，要求中國立即無條件釋放黎智英。中央社 ・ 20 小時前
蕭美琴訪歐向IPAC演說 學者：現任副總統訪歐非首次 不應誇飾
副總統蕭美琴7日訪問比利時，在歐洲議會舉行的議員會議上發表演說。路透指出，此行是台灣近年積極深化與歐洲關係的重要一步。但...聯合新聞網 ・ 4 小時前
蕭副總統進入歐洲議會出席IPAC年會 外長林佳龍陪同
「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)在位於比利時布魯塞爾的歐洲議會舉辦年會，副總統蕭美琴應邀親往並發表演說，此事由IPAC主動對外發布，總統府也在晚間證實。 外交部發言人蕭光偉說：『(原音)總統指派蕭副總統應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」在歐洲議會中舉辦的年會，並由外交部長林佳龍陪同前往。相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。』 外交部曾介紹「對中政策跨國議會聯盟」指出，該組織由全球五大洲各國國會及議會成員組成，關切中國對全球民主與自由所帶來的挑戰，深具國際聲量；2024年7月在台北舉辦年會時通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」，協助台灣反制中國的法律戰。中央廣播電台 ・ 17 小時前
蕭美琴副總統歐洲議會IPAC年會發表演說 外交部回應了
外交部於今（8）日凌晨正式發布消息，證實副總統蕭美琴已在總統的指派下，偕同外交部長林佳龍，應邀前往歐洲，出席在比利時布魯塞爾的歐洲議會中舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
台灣首以成員國參與IPAC 范雲籲關注中國跨境鎮壓
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）台灣今年首度以成員國身分參與對中政策跨國議會聯盟（IPAC），擔任台灣共同主席的立委范雲在發表短講時感謝IPAC對台灣的堅定支持，同時呼籲重視中國跨境鎮壓問題。中央社 ・ 20 小時前