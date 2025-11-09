蕭美琴歐州議會演說 創我副元首訪非邦交國重大突破

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會並發表演說。外交官員分析，此行創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，凸顯台歐關係正邁入新階段，並透露，這項重大外交突破，來自於賴清德總統全力支持，籌畫過程中更親自主持會議，讓台灣順利藉歐洲議會舞台向世界發聲。

「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)於2020年成立，目前共有43國國會及歐洲議會、近300名跨黨派國會議員參與。去年IPAC在台北年會通過決議，指聯大第2758號決議沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位，也沒有主張中國對台主權，成為多國議會友台提案的基礎，是台灣對抗中國「法律戰」的重要國際夥伴。

外交官員表示，面對中國在國際間進行各種認知作戰與外交打壓，賴清德總統向外交部下達「打團體戰、精銳盡出」指令，盼以此概念讓台灣的聲音在世界被聽見，並表示「只要有機會，務必全力促成前總統蔡英文、前副總統陳建仁以卸任元首身分出席國際場合」。

外交官員認為，包括外交部長林佳龍近來多次突破性訪問，以及此次副總統蕭美琴進入歐洲議會發表演說，都是在這個戰略脈絡下成功實現的外交突破成果。

據了解，蕭美琴此次是應 IPAC 歐洲議會共同主席 Miriam Lexmann 及 Bernard Guetta 邀請前往發表演說。外交官員透露，林佳龍自1個多月前獲悉 IPAC 擬邀請我國副元首與會演說的訊息後，旋即向賴總統報告，並獲全力支持，由於事涉機敏，此案在全程高度保密下力洽，務求確保蕭美琴順利成行，因此直到行程規劃完備、獲得相關單位許可且由外交部和駐外館處評估「亮綠燈」後，才正式向蕭美琴報告，甚至在賴總統親自主持專案行前會議前，蕭美琴都以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場。

外交官員指出，外交團隊早有預期中國將以各種方式向歐方施壓，在籌備過程中林佳龍與賴總統保持密切聯繫、多次回報專案進度，期間賴總統給予多項指示，更設下「讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻」的目標。

外交官員提到，籌備期間一度傳出中方已掌握相關動態並向歐盟提出抗議，甚至先遣團隊遭遇無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉。所幸最終一切順利，蕭美琴和林佳龍成功抵達布魯塞爾，在 IPAC 歐洲議會兩位共同主席陪同下進入歐洲議會發表歷史性演說，獲得全場起立鼓掌，場面感人，甚至有外交人員激動落淚，見證台灣外交的重要時刻。

外交官員表示，事後，賴總統在第一時間向團隊致謝，並肯定外交部及駐外單位的努力，在林佳龍率領下縝密籌劃、排除萬難，促成台灣副元首進入歐洲議會演說，開啟歷史新頁。

外交官員進一步指出，專案過程中，外交高層與洽談對口持續研議相關安排，過去台灣在交涉高層訪歐行程時，往往面臨對方基於諸多考量委婉表達難處，然而這次相關單位不僅未表示為難，甚至主動詢問「有何處能提供協助」，可視為台歐關係實質進展的重大訊號。

外交官員分析，蕭美琴在演講中，期盼深化與歐洲在貿易、科技、全社會韌性與安全領域的交流合作，加上先前林佳龍赴歐洲演說倡議「再造全球民主供應鏈」，傳遞台灣是「可信賴科技夥伴」的訊息。這些演說元素與歐洲目前聚焦的「經濟韌性」與「AI 戰略」等核心議題相呼應，使台灣的角色更加受到重視。

外交官員表示，此次成功推動副總統訪問非邦交國，並進入歐洲議會發表演說，不僅象徵台灣走向歐洲、也走向世界，在達成過去難以想像的外交突破成果之外，也拓展未來台灣「元首外交」的更多可能性。