記者李鴻典／台北報導

蕭美琴副總統在外交部長林佳龍陪同下，於歐洲時間7日下午現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。總統府秘書長潘孟安今（9）天表示，這不只是台灣的一場演說，而是屬於台灣人堅定向世界的集體發聲。

蕭美琴歐洲演說，潘孟安：台灣人堅定向世界的集體發聲。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

勇敢、堅韌，台灣將繼續無畏走向世界。潘孟安指出，蕭美琴日前赴歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說。這不只是台灣的一場演說，而是屬於台灣人堅定向世界的集體發聲。

潘孟安表示，在國際局勢詭譎、挑戰不斷的時代裡，台灣始終選擇用自信與善意，走出屬於自己的路。正如蕭副總統所說：「我們的國際處境雖艱難，但我們始終沒有退縮。」這句話，說出了千萬台灣人的心聲。

台灣的力量，不是來自強權的庇蔭，而是來自人民的勇氣與信念。潘孟安強調，當我們向世界分享民主的故事，也是在告訴每一個角落的人：台灣不只是一個地理名詞，而是一種精神——相信自由、堅持正道、勇於貢獻。

這趟旅程，是政府團隊並肩努力的成果，更是全體台灣人民共同的驕傲。潘孟安說，世界看見台灣的好，也看見一個無畏前行、光芒不滅的台灣。

民進黨台北市議員許淑華則表示，台灣是世界的一份子！讓世界看見臺灣！蕭美琴副總統現身歐洲議會，以台灣副總統的身分，在「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說。

這不僅是台灣第一次以成員國的身分參與IPAC峰會，更是第一次台灣現任副總統，在歐洲議會現身，這是外交上非常大的突破。

許淑華強調，台灣人民熱愛民主自由，我們會繼續跟民主盟友站在一起，繼續為區域民主發展努力，守護我們共同的價值！

