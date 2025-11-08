蕭美琴歐洲演說「鄭麗文竟追思共諜」 吳思瑤嘆：1個台灣2個世界
即時中心／黃于庭報導
國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她參加統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石。與此同時，副總統蕭美琴赴比利時首都布魯塞爾，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC），於歐洲議會舉辦之年度大會，發表演說受全球矚目。對此，民進黨立委吳思瑤無奈地說「1個台灣，2個世界」。
蕭美琴於演說中表示，在日益分裂、動盪，且威權主義日漸抬頭的時代，該聚會可見一項重要事實，就是即使民主國家相隔遙遠，也並非孤立無援；她也認為，台灣與歐洲或許在文化、歷史存在差異，但彼此夥伴關係紮根在共同基礎之上，重視公開討論的多元社會、承擔責任的治理、公平的選舉與信仰及言論自由，相信真理不應被專制統治者支配。
至於「追思共諜」引發巨大爭議後，鄭麗文則發文聲稱，該活動並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，不過吳石、朱楓等人並不在「政治犯」定義中。
「這是同天發生的事」，吳思瑤表示，蕭美琴「驚喜」現身挺台國際會議，以台灣副總統身份踏上歐洲，更是首次台灣元首在國際重要組織發表演說，這是突破性的外交突圍，帶給台灣人民無上的光榮。
反觀鄭麗文卻「驚嚇」出席紅統共諜活動，多麼不可思議，參加祭拜「叛國投共」共諜的追思活動，把白色恐怖染紅了，把中華民國出賣了，這是毀滅式的國家危機，帶給台灣社會莫大的羞辱，「1個台灣，2個世界！」
原文出處：快新聞／蕭美琴歐洲演說「鄭麗文竟追思共諜」 吳思瑤嘆：1個台灣2個世界
