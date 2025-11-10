蕭美琴歐洲議會內演說被藍酸沒成果、借場地！他舉李登輝為例：外交是一步一步推進

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。 圖：外交部 / 提供

[Newtalk新聞] 對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，於台灣時間7日在比利時布魯塞爾歐洲議會登場，副總統蕭美琴親自赴會並發表演說，在國內引起討論。國民黨陣營大酸沒實質成果，藍營學者更稱只是借了歐洲議會的場地辦活動而已，不算外交突破。律師林智群表示，外交就是陣地戰，一步一步推進的，你今天推進到副總統可以進歐洲議會（非歐洲議會正式議程），過幾年也許「官員」就可以參加正式議程會議，他也以前總統李登輝過去訪美的案例為例。

林智群表示，蕭美琴到歐洲議會演講，很多人很奇怪，還在不高興，或唱衰，好像台灣發生什麼好事情，他們都不開心，他們的情緒是跟中國政府同步，不是跟我們同步。

林智群提到，外交是很精密的事情，我們的人（哪個人？官員還是民間代表？什麼層級的官員？）去什麼地方？見到什麼人？談什麼議題？在事前都是雙方談好的，我方沙盤推演很多細節的，沒那麼簡單。

他舉例，像李登輝1994年過境美國，只能在夏威夷過境，還不能入境，那就是美國給我們穿小鞋，至少表示你台灣總統只能給這樣的待遇。李登輝很聰明，人到夏威夷，美國AIT主席總要來迎接，那李登輝拒絕離開飛機，就在飛機上穿睡衣見AIT主席，表示抗議。

林智群回溯，這個事情上了美國媒體，美國政府也感到壓力，人家是客人，還是盟邦總統，你這樣對他？不對吧？後來李登輝1995年訪美，就可以去美國本土了，還可以去康乃爾大學演講。中國政府氣壞了，宣布1996年對台軍事演習。

為什麼我們的總統才去美國本土，中國反應這麼大？他提到，因為有一就有二，此例一開，接下來台灣總統都可以去美國本土了。但可以去的地點，美國還是有斟酌的，目前為止，什麼地方都可以去，還不能去華盛頓特區，那個政治意義又不一樣了。

最後，林智群強調，外交就是陣地戰，一步一步推進的，你今天推進到副總統可以進歐洲議會（非歐洲議會正式議程），過幾年也許「官員」就可以參加正式議程會議，再過幾年「外交部長」可以去了，最後「副總統」也可以去了。中國政府就是怕這個，才會一直抗議。

