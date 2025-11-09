蕭美琴歐洲議會演說中國跳腳 徐國勇：讓中國繼續不開心下去

記者盧素梅／台北報導

副總統蕭美琴7日應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會引發中國不滿，民進黨秘書長徐國勇今（９）日表示，中國什麼都不開心，只有讓它繼續不開心下去。（圖／資料照）

副總統蕭美琴7日應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，並公開發表演說，引發中華人民共和國駐歐盟使團強烈反彈，表達強烈憤慨、堅決反對。對此，民進黨秘書長徐國勇今（９）日表示，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵，中國什麼都不開心，只有讓它繼續不開心下去。

蕭美琴突破中國外交封鎖，造訪比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，並在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，這是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。中國駐歐盟使團昨對此表示，此事嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。

徐國勇上午出席「第10屆電器盃節能公益路跑-鳴槍開跑」時，對於蕭美琴應邀在IPAC峰會發表專題演說，徐國勇受訪回應，台灣的自由民主是全世界都肯定，所以蕭美琴到歐洲演講，對台灣是很重要的外交活動，全國民眾都很高興，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵。至於中國對此不開心，他說，中國什麼都不開心，只有讓它繼續不開心下去吧。

另外，對於民進黨台北市長人選？徐國勇說，選對會正在徵詢各方中。

