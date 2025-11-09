蕭美琴歐洲議會演說中國跳腳 徐國勇：讓它繼續不開心下去

民進黨秘書長徐國勇今(9)出席「第11屆電器盃節能公益路跑–鳴槍開跑」活動，並受訪回應時事議題。(記者塗建榮攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟(IPAC)年度峰會並發表演說。對此，民進黨秘書長徐國勇今天表示，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵，全國民眾大家都很高興；至於「中國什麼都不開心，那只有讓它繼續不高興下去。」

蕭美琴應邀出席IPAC峰會7日演說，創下台灣政府高層在外國議會演說首例。蕭以「台灣是世界動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，強調台灣是在世界動盪變局中可信賴的夥伴，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中不可或缺的一部分。對此，中方強烈憤慨、堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。

徐國勇今天上午出席「第11屆電器盃節能公益路跑–鳴槍開跑」時，對於蕭美琴應邀在IPAC峰會發表專題演說，他表示，IPAC峰會對台灣是很重要的外交活動，對於蕭美琴能夠順利在IPAC進行演講，全國民眾大家都很高興，「我們為她高興，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵。」

對於中國對此跳腳，徐國勇說：「中國什麼都不開心，那只有讓它繼續不高興下去。」

此外，對於民進黨台北市長人選？徐國勇指出，選對會正在徵詢各方中，「有好幾位我們都會一一徵詢。」

