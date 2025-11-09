蕭美琴歐洲議會演說全球矚目 何欣純揭「純琴美少女」由來

民進黨立委何欣純分享與副總統蕭美琴的合影。何欣純國會辦公室提供。



副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目。與蕭美琴年齡相近的民進黨立委何欣純也分享2人在90年代參與民進黨外交訓練課程的合影，並表示未來會積極、認真請益城市外交的秘訣和法寶，為2026參選台中市長做準備。

蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，表示台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界；連美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容這次外交行動。

何欣純在社群分享數張相片，細數與蕭美琴的緣分之外，其中一張照片意外地可以說是「純琴美少女」的珍貴畫面，該照片是何在90年代參與民進黨外交訓練課程，和同時活動執行長的蕭美琴合影。

何欣純說，當時參加外交訓練課程，真的沒想到未來會有一天，眼前的活動執行長未來會成為台灣副總統，也是她和蕭美琴初識的緣分，那時候民進黨的駐美代表處並不大，常常看著她小小身影一個人拎著大包小包的東西跑來跑去，外交營隊從課程設計規劃到講師邀請都要張羅盯場，是十分辛苦的初印象。

何欣純表示，「純琴美少女」這個名字，是2024立委大選時，她正爭取連任，蕭美琴來到屯區進行車隊掃街，會畫插圖的同仁在玻璃上留下創作外，蕭同時也為作品取名，意即她們有情同姐妹的交情。她認為，蕭美琴的溫暖、堅韌、勇氣為台灣這行訪歐做外交突破，艱辛還要處處提防中國打壓，真的不容易。

何欣純認為，台中是台灣第二大城市，台中現在有國際機場，及良好的氣候適合觀光及工商發展，她會積極認真向副總統蕭美琴請益城市外交的秘訣和法寶，未來替台中打理成功的城市形象及外交行動。

