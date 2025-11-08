蕭美琴歐洲議會演說全球矚目 賴清德：台灣繼續堅定捍衛民主
副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目，美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容這次外交行動。總統賴清德今（11/8）天在社群平台「X」發文向IPAC致謝，並強調台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。
蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，表示台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。對此，中國駐歐盟使團表達強烈不滿，表示此舉「嚴重衝擊中歐政治互信」，中方「強烈憤慨、堅決反對」，連美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容這次外交行動。
賴清德在「X」發文指出，誠摯感謝對中政策跨國議會聯盟，邀請蕭美琴在歐洲議會舉行的「IPACBrussels25」中發表演說，作為國際社會值得信賴的夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友並肩站在一起，堅定捍衛民主。
I sincerely thank @ipacglobal for inviting @bikhim to speak at #IPACBrussels25 at the European Parliament. As a trusted partner to the international community, #Taiwan stands firmly with Europe & other like-minded friends to resolutely defend democracy. https://t.co/HxM9LyzEkn
— 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) November 8, 2025
蕭美琴登歐洲議會演說 全場起立鼓掌！范雲：見證歷史一刻
蕭美琴突訪歐演說 中國第一時間回應：憤慨、堅決反對
蕭美琴訪歐演講行程保密到家 外媒：有中國企圖破壞前例
