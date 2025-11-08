即時中心／綜合報導

副總統蕭美琴在台灣時間昨（7）日晚間（歐洲時間7日下午）在比利時首都布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說。同樣出席會議的民進黨立委范雲表示「見證歷史的一刻！」同時，她也形容這是「神秘嘉賓帶來的一股旋風」，對於能在現場見證感到非常驕傲。

副總統蕭美琴在外交部長林佳龍的陪同下，低調搭機飛抵比利時首都布魯塞爾，在全球立法者大會發表「突破性演說」（a breakthrough address），隨後IPAC也在X平台上發文證實這項重大消息，並強調這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講，被視為是我國外交突破以及與歐洲議會外交關係的重大里程碑。

而台灣在今年也首度以成員國身分參與IPAC年度大會，民進黨立委范雲以台灣共同主席身分受邀與會。

她在臉書發文表示「見證歷史的一刻」，蕭美琴來到歐洲議會，對IPAC的50多位國會議員演講「台灣為何重要（why Taiwan matters）」，講完後大家都起立鼓掌、欲罷不能，紛紛要求合照。

快新聞／見證蕭美琴訪歐發表IPAC大會演說 范雲稱「歷史的一刻」：感到非常驕傲

民進黨立委范雲以台灣共同主席身分受邀與會，她在臉書發文表示「見證歷史的一刻」。（圖／翻攝自范雲臉書）

快新聞／蕭美琴歐洲議會演說宛如「大明星」 議員掌聲如雷要求合照

歐洲國會議員紛紛要求與蕭美琴合照。（圖／翻攝自范雲臉書）

范雲也形容，這是「神秘嘉賓帶來的一股旋風」，能在現場見證，她對此感到非常驕傲。

