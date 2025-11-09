蕭美琴歐洲議會演說新突破 林智群嗆馬英九「那時是被中國牽著狗鏈走出去」

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說 圖：外交部 / 提供

[Newtalk新聞] 對中政策跨國議會聯盟（IPAC） 2025 年峰會於台灣時間 7 日在比利時布魯塞爾歐洲議會登場，台灣首度以正式會員國身分出席。副總統蕭美琴親自赴會並發表演說，強調台灣是全球動盪中「可信賴的夥伴」，更是國際社會和平、繁榮與民主對話中「不可或缺的一部分」。這場演說不僅引發國際關注，也在國內掀起熱烈討論。

律師林智群昨（8）日在臉書發文指出，副總統蕭美琴登上歐洲議會講台，外交部長林佳龍則「把歐洲當廚房在走」，顯示台灣外交正邁向前所未見的新局。他感嘆：「這在馬英九總統時代，是不可想像的！」

林智群直言，歐洲議會如今只認「台灣」，對比過去馬政府時期的「外交策略」，他語帶諷刺地說：「馬總統時代所謂的『走出去』，是被中國牽著狗鏈走出去。」並強調蔡英文與蕭美琴用行動證明「用台灣也能走出去，只有用台灣，才能走出去。」

貼文曝光後立即引發網友熱議，不少人留言認同：「牽著狗鍊說得真貼切」、「蕭副總統的英文名子是用台語耶！」、「無能馬苦台灣八年」、「結果國內一堆人每天崩潰喊台灣不是國家」。

此外，林智群也提到，外交部長林佳龍日前拜訪北約總部，是「歷史性時刻」，但國民黨立委王鴻薇卻質疑林佳龍「得罪俄羅斯幹什麼？」他反問：「跟中國同一個鼻孔出氣，跟侵略者俄羅斯站在一起，王鴻薇是中國的立法委員嗎？」

