蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後有兩大原因
「2025對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會」昨天（7日）在比利時布魯塞爾登場，副總統蕭美琴並在會中發表演說，成就罕見外交突破。對於蕭美琴此行保密到家，同行的民進黨立委范雲表示，蕭美琴的演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。
蕭美琴是在外交部長林佳龍的陪同下前往布魯塞爾，出席IPAC在歐洲議會舉行的峰會並發表演說，強調台海和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，更強大的台灣意味更穩定的印太，而穩定的印太能帶來更安全的世界。
至於蕭美琴在歐洲議會演說，范雲首先指出，蕭美琴能進入歐洲議會演說，本身象徵意義重大。而依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。
而在蕭美琴所面臨安全威脅問題，范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統時，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實安全風險。
對於蕭美琴在演講現場，范雲表示，蕭副總統演講魅力非凡，現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭副總統及台灣的肯定。
范雲說，現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎台灣，也強調全球共同價值，包括經濟穩定、民主與全球安全。儘管國際組織排除台灣，台灣仍持續以國際組織高標準要求自身，展現作為「良善力量」對世界秩序的貢獻。
范雲最後強調，本次外交突破顯示，台灣的盟友不僅限於美國，現場還包括歐洲、美加、拉丁美洲各國議員，以及歐洲議會和比利時高層等。作為IPAC共同主席，范雲表示能親眼見證此刻，她對蕭副總統及台灣感到無比驕傲。
