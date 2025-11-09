蕭美琴歐洲議會演說疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情

副總統蕭美琴在歐洲議會舉行的IPAC大會上發表專題演說。美聯社



副總統蕭美琴7日應邀進入位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，並於對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚表示，蕭美琴在演講開頭提到這個演說對台灣意義重大時，疑似哽咽，並表示我國現任副總統在歐洲議會發表演說，這是不敢想像的事情，也證明了台灣加入「對中政策跨國議會聯盟 IPAC」有多麼重要。

黃暐瀚8日晚間在臉書以「外交一棒接一棒」為題發文表示，如果他沒有聽錯，蕭美琴一開口提到這個演說對台灣意義重大的時候，蕭美琴是哽咽的。

黃暐瀚直言，中華民國的現任副總統，出現在歐洲議會發表演說，是不敢想像的事情，這也證明了去年他一再強調「台灣加入『對中政策跨國議會聯盟』有多麼重要」，這是完全正確的。

黃暐瀚表示，前總統蔡英文也搭上飛機前往德國，要到「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說。「外交一棒接一棒！為了台灣，我們一起加油！謝謝蕭副總統，謝謝蔡前總統，台灣加油！」

