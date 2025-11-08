蕭美琴歐洲議會演說 外媒關注形容「罕見」
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在比利時展開，台灣首次以正式會員國身分參與，副總統蕭美琴更在布魯塞爾歐洲議會上向全球立法者大會發表演說，美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容蕭美琴這次的外交行動。
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說。她強調台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，並稱「歐洲在砲火下捍衛了自由，台灣在壓力下捍衛了民主」、「在一個日益分裂、動盪和威權主義抬頭的時代，這次聚會肯定了一件至關重要的事情——即使相隔遙遠，民主國家也並非孤立無援」。
而對於蕭美琴此次的歐洲之行，外媒也相當關注。路透報導指，台灣在歐洲唯一正式的外交關係是與梵蒂岡，但從英國和法國到立陶宛和波蘭等國都允許台灣現任或前任高級官員訪問。
雖然台灣外交部長偶爾會訪問歐洲和其他與台北沒有正式外交關係的地區，但像副總統這樣級別的官員很少會這樣做，因為這可能會引起中國大陸的不滿。因此這次蕭美琴的外交行動可說是「日益大膽地向歐洲伸出橄欖枝」。
而美聯社報導稱，儘管歐盟成員國與包括美國在內的大多數國家一樣，與台灣沒有正式外交關係，並奉行「一個中國」政策。但歐盟與台灣有共同的民主價值和密切的貿易聯繫，歐盟反對中國大陸以武力解決與台灣的爭端。
報導還引用了英國智庫查塔姆研究所亞太項目主任布蘭德（Ben Bland）上個月在一篇分析文章中的說法。布蘭德認為儘管缺乏正式的外交關係，但在美中競爭日益加劇的情況下，歐盟和台灣可以做更多的事情來深化關係，實現互利共贏。
另外報導也提到，由於先前蕭美琴在捷克曾遭跟車險釀車禍，出於高度維安考量，此次的行程和演講一直處於保密狀態。
延伸閱讀
美政府史上最長關門現轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」
反關稅是蠢蛋！川普讚美國全面迎接高光時刻：沒關稅就沒現在
川普若被判違憲股市將崩盤？花旗預測結局 阮慕驊：跟我想的一樣
其他人也在看
台灣首以正式會員國參與！蕭美琴突現身歐議會發表演說 重申台海和平
副總統蕭美琴昨晚突然現身歐洲議會，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」年度大會並發表演說。這是台灣首次以正式會員國身分參與，也是台灣現任副總統首度在外國國會發表演講。蕭美琴在致詞中提到中國對台灣的威脅，並台視新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴戰貓外交大突破？ 翁履中：歐盟議會演說只是借場地「是偷渡」
副總統蕭美琴7日出訪歐洲，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）舉辦的年會，並發表演說；外交部長林佳龍形容此為重大的外交突破，象徵台灣外交邁出歷史性一步。對此，旅美教授翁履中今（9日）表示「瞎爆了」中廣新聞網 ・ 20 小時前
芬普尼蛋流入高雄！大全聯緊急下架 助消費者退貨
芬普尼蛋流入高雄！大全聯緊急下架 助消費者退貨EBC東森新聞 ・ 15 小時前
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖追思活動，但該活動紀念對象包括中國共諜吳石、朱楓等人，引起爭議。連前國民黨立委蔡正元都開嗆，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」可能更名符其實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」自由時報 ・ 1 天前
蕭美琴喊得道者多助！醫諷「民進黨任內斷交10國」：看起來執政很失德
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在外交部長林佳龍陪同下抵達「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，並將其形容為一次重大的外交突破，事後更透過臉書發文，引用孟子名言「得道者多助」喊話台灣人堅定走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同；醫師蘇一峰傻眼表示，雖然蕭美琴高喊得道者多助，但在民進黨執政的9年裡，就斷交了10個邦交國，揶揄表示「看起來民進黨之執......風傳媒 ・ 16 小時前
保密到家！蕭美琴旋風訪歐驚艷全球 林佳龍曬謝志偉合照全網嗨翻
即時中心／顏一軒報導外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，現身歐洲議會（The European Parliament，EP），出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，台灣時間昨（7）日晚間IPAC在社群平台X貼出蕭美琴在歐洲議會演講的照片，引發國內外熱烈關注。對此，外交部則回應表示，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。民視 ・ 1 天前
油箱見底超傷車 中油揭正確加油時機
開車加油時機很重要，有些駕駛習慣等到油箱快空了才去加油，對此台灣中油提醒，應避免車子油箱見底，因油箱壁極易積存水氣造成腐蝕，且油箱底部之汽油泵也會失去作用，最好在油針指到油錶刻度剩1／4時就去加油。中時新聞網 ・ 1 天前
蔡正元都看不下去！ 轟鄭麗文追思共諜：國民黨可改名投降黨
國民黨主席鄭麗文，不甩外界疑慮，堅持出席追思共諜活動，她表示是希望兩岸和解。不過她的舉動，就連深藍的前立委蔡正元都看不下去，接連發文痛批此舉顛倒國民黨歷史定位，國民黨從今以後改名爲「中國國民投降黨」可能更名符其實。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
蜂蜜廚神2對決 蜜見鱸語、焦香蜜心透抽奪冠
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府農業局輔導蘆洲青農陳柏承辦理全國最大的蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」，今(8) […]民眾日報 ・ 1 天前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 18 小時前
川普關稅戰沒戲了？保守派大法官也不挺，美股應聲大漲
川普關稅政策遭美國大法官保守派與自由派罕見一致質疑，市場預測其敗訴機率高達七成。投資人解讀為關稅鬆綁訊號，美股三大指數因而全面收紅，道瓊與那斯達克齊創新高，反映市場對政策風險的樂觀預期。美國聯邦最高法院在美東時間5日上午10點（台灣時間5日晚間11點），針對總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，審理川普援遠見雜誌 ・ 22 小時前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 18 小時前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 12 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
憂鄭麗文走錯路線！單厚之示警「恐遭地方諸侯切割」 曝國民黨最大未爆彈
國民黨主席鄭麗文的走馬上任，代表著藍營對於「新氣象」的渴望，資深媒體人單厚之分析，鄭麗文必須在「黨務治理」與「選戰布局」取出平衡點，否則不僅可能激化與地方諸侯、也就是縣市首長之間的矛盾；單厚之更不諱言表示，現在鄭麗文「令不出黨中央」恐成必然，是否引發內部大亂將成為真正的看點。單厚之在《新聞幕後》節目中指出，鄭麗文在黨主席選舉擊敗了前台北市長郝龍斌，代表黨員......風傳媒 ・ 20 小時前
鄭麗文挨批悼共諜！他狠打臉：范雲也曾獻花
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發質疑。對此，鄭麗文親表示活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前