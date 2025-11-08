蕭美琴歐洲議會演說！林楚茵讚突破中國封鎖：證明歐洲重視肯定台灣

記者楊士誼／台北報導

林楚茵表示，蕭美琴此次出訪締造首次有現任副總統與外交部長同時訪問歐洲議會的歷史時刻，也證明歐洲對台灣的重視。（圖／記者楊士誼攝影）

副總統蕭美琴今（８）日與外交部長林佳龍前往在歐洲議會舉行的IPAC峰會，蕭美琴並在歐洲議會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林楚茵表示，此次出訪締造首次有現任副總統與外交部長同時訪問歐洲議會的歷史時刻，也證明歐洲對台灣的重視。她也感謝駐歐盟大使謝志偉與外交部的努力，才能在中國的封鎖中完成這趟歷史性外交成果。

蕭美琴在演說中表示，台灣是多元化的社會，重視公開對話、負責任的政府、公平選舉以及信仰和言論自由。相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。她也強調，作為民主國家，相信自由的政治和經濟體系能帶來繁榮和成長。

林楚茵透過自錄影片指出，蕭美琴此次出訪比利時，締造首次有台灣現任副總統與外交部長，同時訪問歐洲議會的歷史時刻，證明歐洲各國對台灣的重視與肯定。林楚茵也表示，這趟出訪前沒有走漏任何的消息，成功讓蕭美琴完成在歐洲議會的演說，背後包含台灣駐歐盟的大使謝志偉，以及外交部同仁肯定付出許多努力，才能在中國對台灣的持續封鎖中，完成這趟歷史性的外交成果。

