蕭美琴歐洲議會演說！王定宇讚外交突破 嗆國民黨附和中共轟內賊

記者楊士誼／台北報導

副總統蕭美琴出訪在歐洲議會舉辦的IPAC峰會並發表演說，民進黨立委王定宇今（8）日表示，這是非常重要的外交突破，而此成果是由全民共享，但國內還有國民黨這種「認知錯亂的逆流」阻撓台灣邁向國際，外交團隊拜訪北約被說激怒俄國、購買軍武被說激怒中國，令他痛斥「有這樣的國民黨，哪需要中共威脅？」他也強調，人民應該用選票制裁內賊，台灣才能長治久安。

王定宇表示，台灣現任副總統蕭美琴以及外交部長林佳龍，意外現身歐洲議會並發表演說、闡述台灣在民主陣營的貢獻，以及面對中國單方面改變現狀的脅迫。他表示，台灣現任的副元首不僅親自到訪，且向會眾發表演說是非常重要的外交突破。而這場拜訪及演說在歐洲議會、IPAC最嚴密保密狀態下進行，以避免中國的外交干擾。「我們希望外交突破，確保他能真正完成，這是歷史性的一刻」。

王定宇指出，中國的抗議跳腳免不了，不管台灣做什麼，只要台灣存在，中國就會跳腳。但是台灣作為國際社會成員的一分子，積極參與國際社會。以理念外交、科技外交、以自由民主為基礎走向全世界，雖然困難辛苦但有重大突破，必須給外交團隊及總統、副總統最大的支持跟鼓勵。他強調，外交成果不是黨派成果，外交成果是中華民國台灣全民所共享，能夠有這樣的外交突破，要面對中國極大的打壓跟封鎖相當困難。

王定宇也指出，除面對中共打壓外，國內有一種認知錯亂的逆流不斷阻撓台灣邁向國際。日前外交團隊造訪北約總部，全世界都認為是台灣的大喜事，中共的跳腳可以證明這是中共的挫敗，沒想到王鴻薇竟然在國會為此責罵外交部長，稱造訪北約會得罪俄羅斯。他批評，中國國民黨認為台灣的外交突破如果會讓俄羅斯生氣就不該做，而國民黨也曾說過，台灣採購軍武保衛2300萬人安全、裴洛西的拜訪，國民黨同樣認為會激怒中國，所以就不該做，這是完全站在中共的立場限縮台灣。「台灣沒有做錯任何事情，台灣做的就是國際往來正常的往來。做錯的是中共對台灣的封鎖、是中國無視台灣的存在」。

王定宇痛斥，作為立委，中國國民黨竟然站在中國共產黨立場，有外交突破卻以俄羅斯會生氣為由責罵外交部；而台灣要提升國防、增加國際交流，國民黨竟說會激怒中國，不要這樣作，有這樣的國民黨，哪裡還需要中共的威脅？王定宇也直言，台灣正歷經最艱難的時期，外有中國封鎖、內有一群完全附和中共立場打擊台灣的人，人民應該用選票制裁內賊，台灣才能長治久安、民主自由與經濟繁榮才能傳給下一代。

