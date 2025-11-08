蕭美琴歐洲議會演說！王定宇讚外交突破 嗆國民黨附和中共轟內賊
記者楊士誼／台北報導
副總統蕭美琴出訪在歐洲議會舉辦的IPAC峰會並發表演說，民進黨立委王定宇今（8）日表示，這是非常重要的外交突破，而此成果是由全民共享，但國內還有國民黨這種「認知錯亂的逆流」阻撓台灣邁向國際，外交團隊拜訪北約被說激怒俄國、購買軍武被說激怒中國，令他痛斥「有這樣的國民黨，哪需要中共威脅？」他也強調，人民應該用選票制裁內賊，台灣才能長治久安。
王定宇表示，台灣現任副總統蕭美琴以及外交部長林佳龍，意外現身歐洲議會並發表演說、闡述台灣在民主陣營的貢獻，以及面對中國單方面改變現狀的脅迫。他表示，台灣現任的副元首不僅親自到訪，且向會眾發表演說是非常重要的外交突破。而這場拜訪及演說在歐洲議會、IPAC最嚴密保密狀態下進行，以避免中國的外交干擾。「我們希望外交突破，確保他能真正完成，這是歷史性的一刻」。
王定宇指出，中國的抗議跳腳免不了，不管台灣做什麼，只要台灣存在，中國就會跳腳。但是台灣作為國際社會成員的一分子，積極參與國際社會。以理念外交、科技外交、以自由民主為基礎走向全世界，雖然困難辛苦但有重大突破，必須給外交團隊及總統、副總統最大的支持跟鼓勵。他強調，外交成果不是黨派成果，外交成果是中華民國台灣全民所共享，能夠有這樣的外交突破，要面對中國極大的打壓跟封鎖相當困難。
王定宇也指出，除面對中共打壓外，國內有一種認知錯亂的逆流不斷阻撓台灣邁向國際。日前外交團隊造訪北約總部，全世界都認為是台灣的大喜事，中共的跳腳可以證明這是中共的挫敗，沒想到王鴻薇竟然在國會為此責罵外交部長，稱造訪北約會得罪俄羅斯。他批評，中國國民黨認為台灣的外交突破如果會讓俄羅斯生氣就不該做，而國民黨也曾說過，台灣採購軍武保衛2300萬人安全、裴洛西的拜訪，國民黨同樣認為會激怒中國，所以就不該做，這是完全站在中共的立場限縮台灣。「台灣沒有做錯任何事情，台灣做的就是國際往來正常的往來。做錯的是中共對台灣的封鎖、是中國無視台灣的存在」。
王定宇痛斥，作為立委，中國國民黨竟然站在中國共產黨立場，有外交突破卻以俄羅斯會生氣為由責罵外交部；而台灣要提升國防、增加國際交流，國民黨竟說會激怒中國，不要這樣作，有這樣的國民黨，哪裡還需要中共的威脅？王定宇也直言，台灣正歷經最艱難的時期，外有中國封鎖、內有一群完全附和中共立場打擊台灣的人，人民應該用選票制裁內賊，台灣才能長治久安、民主自由與經濟繁榮才能傳給下一代。
更多三立新聞網報導
鄭麗文悼念共諜吳石！王定宇怒嗆汙衊白恐受難者：形同吐蔣介石口水
國台辦聲援中配錢麗嗆「綠色恐怖」 王定宇酸：讓她專心當中國人恐怖？
憲兵中士欠錢入中共「臥龍會」求刑6年！王定宇：恐成為國防最大破口
川普稱他任內習近平不會犯台 王定宇曝這三件事：勢必會被習維尼封鎖
其他人也在看
歐盟高官要保護歐洲車企 暗示將對大陸在歐車廠下手
眼見自家老牌車企恐跟不上時代，落後中美，歐盟竟焦慮到要對大陸在歐車廠下手。歐盟委員會分管產業戰略的執行副主席塞茹爾內指出...聯合新聞網 ・ 10 小時前
綠高雄初選成「賴邱之爭」？陳其邁這樣說
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，媒體報導，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑選情呈現差距，民調顯示，4位綠委對上國民黨對手柯志恩全都贏，但第一名的賴瑞隆與邱議瑩差...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
接見友邦駐聯合國代表 管碧玲籲理念相近國家共同守護海洋民主價值
海洋委員會主任委員管碧玲7日在高雄接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟三國駐聯合國常任代表訪問團，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動與國際法秩序等議題深入交流，強化對台灣海洋治理經驗的了解與未來合作的可能。管碧玲表示，雖被海洋分隔，但同為海洋國家，彼此以真誠的友誼與共同的價值緊密連結，並感謝三位大使長期在聯合國與多邊場合為台灣仗義發聲，展現理念相近國家的堅定支持。中時新聞網 ・ 11 小時前
追思共諜惹議！鄭麗文：邀請資訊未提及、並非以吳石等人為主角
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但追思對象包括共諜吳石，引發議論。鄭麗文昨（7）日稱...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
防非洲豬瘟！卓榮泰令「邊境查驗零信任」：別因看起來古意就可隨便進出
台中一處養豬場10月下旬爆出非洲豬瘟案例，經過15天禁宰禁運、清消圍堵措施後，所幸疫情並未擴大，禁宰禁運令也在近日解除。行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫措施時表示，X光與人工查驗至少要加強20%，「對進出的所有國人，不客氣地講，我要拜託大家採取『零信任』的態度，不要因為看起來比較古意（老實），就讓他隨隨便便可以進出。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台虎招募高雄客艙組員 錄取115年首季報到受訓
（中央社記者余曉涵台北8日電）台灣虎航今天啟動第2批高雄客艙組員的初試徵選，預計錄取30名，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。中央社 ・ 12 小時前
蕭美琴突破外交赴歐洲議會演說！中共怒批「台獨頭面人物」闖關
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在賴清德總統指派下，副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，於比利時首都布魯塞爾應邀出席「對...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
喝整鍋南瓜湯血糖飆破表！營養師揭澱粉真相
別再誤會南瓜！吃太多恐升糖。營養師揭密：南瓜不是蔬菜！短新聞SHOTNEWS ・ 12 小時前
台灣囡仔吳宸宇赴韓選秀逐星夢 學長疑眼紅發文罵他下場出爐
來自屏東縣車城鄉小漁村的吳宸宇，因為喜歡表演，大學休學服役後獨自前往南韓當練習生，成功在選秀節目中嶄露頭角，但吳的高中學長許姓男子疑似眼紅，竟在社群平台發文罵他「人品很差，騙感情的都出來了」，被法官依違反個資法判刑3月，得易科罰金。吳宸宇因為喜歡表演，高中離開科班桌球校隊，大學休學服役後獨自前往韓國自由時報 ・ 11 小時前
炸水、秀肌力引尖叫聲！新北消防猛男月曆開賣，首拍第1本20萬元
新北市消防局今（8）日於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆，延續往年經典「炸水場景」拍攝手法，象徵消防使命的世代傳承，月曆由全家便利商店獨家販售，即日起賣到2026年1月31日止，售價119元，銷售所得扣除成本自由時報 ・ 11 小時前
新聞透視》政治凌駕專業 健保絆腳石
健保補充保費改採年結算，連日來引發外界議論，認為是變相漲保費，反彈聲浪不斷。健保財務困難，一般保費牽動全民，調漲非易事，向資本利得收取的補充保費，也是依法行事。補充保費實施12年來，利息拆單、股利分月領以規避保費，早已是檯面上的事，此次修法不僅是開源，也是補漏，民眾因而多繳錢心有不快可以理解。但因民眾反彈，甚至擔心影響明年地方選舉，讓兼具公平的方案胎死腹中，將不利健保長遠發展，更非民眾之福。 人口老化、少子化，新藥、新科技研發，醫療支出陡線上升，健保財源是量出為入，開大門走大路就是調漲健保一般保費，唯每每觸及費率調漲，由於事關全民，在選舉政治氛圍干擾下，往往不了了之，或是健保首長下台來換，國內健保費率調漲，從來不是專業考量，一直受到政治莫大的干擾。中時新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴8日突訪比利時布魯塞爾，在歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，強調「台海和平對全球穩定與繁榮至關重要」，呼籲歐盟深化與台灣在可信供應鏈與AI科技領域的合作。這是台灣副總統層級官員近年來罕見出訪歐洲，外媒普遍認為，此舉可能再次觸怒北京。 根據《路透》和《美聯社》報導，蕭美琴在峰會中指出：「歐洲曾在砲火中捍衛自由，而台灣在壓力下建構民主。」她強調，國際社會反對任何以武力改變現狀的立場「不容小覷」，呼籲歐盟與台灣共同建立「奠基於信任、透明與民主價值」的科技生態系統，以應對中國干擾全球供應鏈的行為。 會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。 總統府表示，此行由外交部長林佳龍陪同，行程因安全考量高度保密。據傳，蕭美琴去年以副總統當選人身分訪捷期間，曾遭中國特工監控與企圖製造車禍，捷克官方後來證實此事。 《Euractiv》指出，此次受邀為IPAC歐盟共同新頭殼 ・ 11 小時前
鄭麗文將追思中共間諜吳石 王定宇喊荒謬：如同對著蔣介石吐口水
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派社團舉辦的「白色恐怖受難者追思大會」，追思對象包括中共潛伏在台的最高階間諜吳...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰颱風要準備開眼了！ 鄭明典：對菲律賓將是一個大災難
鳳凰颱風今（8）日升級成中颱並持續增強中，前氣象局長鄭明典指出，鳳凰強對流區越來越集中，正逐漸要組織成眼牆雲系，其範圍大、水氣足，對菲律賓將是一個大災難。中天新聞網 ・ 11 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 2 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 4 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 12 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前