蕭美琴歐洲議會演講中國跳腳 徐國勇：讓它繼續不開心

副總統蕭美琴歐洲時間7日下午現身比利時首都布魯塞爾，受邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，這是台灣首次以正式成員國身分參與該國際組織會議，具有重大象徵意義。中國駐歐盟使團昨發布聲明表示，此舉「嚴重衝擊中歐政治互信」，中方「強烈憤慨、堅決反對」。民進黨秘書長徐國勇今（11/9）說，「中國什麼都不開心，那也只有讓它繼續不開心下去吧」。

徐國勇上午出席第十屆電器盃節能公益路跑活動，他說，台灣的自由民主是全世界都肯定的，蕭美琴到歐洲去做演講，IPAC對台灣來講是很重要的外交活動。對於蕭美琴能夠順利在IPAC做相關演講，全國民眾都很高興，「我們為她高興。」這是台灣自由民主在世界受到肯定，最大的鼓勵。

媒體問及中國可能會「不開心」或有報復？他秒回：「中國什麼都不開心，那也只有讓它繼續不開心下去吧」。

