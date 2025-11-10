蕭美琴歐洲議會演講只是「借場地」？黃國昌：有努力、不忍苛責

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 資料照片：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴接受「對中政策跨國議會聯盟」邀請，在歐洲議會演講，但遭批只是偷渡、「借場地」，民眾黨立院黨團總召黃國昌今(10)日受訪表示，台灣外交處境非常困難，全體台灣人民都有相同感受，努力讓台灣在國際發聲，都是突破外交困境的積極努力。雖然不是受到歐洲議會邀請，但能借到歐洲議會場地，對民進黨政府來講，可能也是一種「所謂的突破，我們不忍苛責」。

蕭美琴日前受IPAC邀請，在歐洲議會演講。旅美學者翁履中稱，這是借人家的場地，然後說這是歐洲議會。這是IPAC借了歐洲議會場地，然後辦了這樣的活動，有20多個國家、50幾人參加，但幾乎都是在野議員。

對此，黃國昌說，台灣外交處境非常困難，全體台灣人民都有相同感受，因此，努力透過各種方式讓台灣在國際社會發聲，這都是突破外交困境其中的一個積極努力。

黃國昌說，雖然不是受到歐洲議會邀請，但能借到歐洲議會場地，對民進黨政府來講，可能也是一種「所謂的突破，我們不忍苛責」。

黃國昌說，但要提醒各多台灣人民期待務實好好做事，而不是「務虛的大內宣」，其次，台美關係上，一直把美國視為堅強的民主伙伴，但過去這段時間，不管是川普政府片面課以台灣的高關稅，目前為止民進黨政府還是大內宣告訴台灣人民這是「暫時關稅」，現在已經11月了，這個暫時性關稅要暫時到什麼時候，要暫時到明年、後年嗎？

黃國昌說，台灣對外軍事採購，他們支持國防自主，但不支持貪腐浪費，付了錢就應該拿到東西，這是最基本道理，否則絕大多數台灣人民無法接受。否則光付錢、拿不到武器就可以強化台灣國防嗎？

