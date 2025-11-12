蕭美琴歐洲議會演講國際關注 侯友宜：樂見台灣能見度提升

針對副總統蕭美琴赴歐洲議會演講，新北市長侯友宜表示，能夠提升台灣的能見度，他樂見且支持。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕副總統蕭美琴日前獲得對中政策跨國議會聯盟(IPAC)邀請，到歐洲議會發表演講，引發國際關注。新北市長侯友宜今天對此表示，能夠讓台灣能見度提升，化為實際的外交成果，他樂見且支持。

蕭美琴赴歐洲議會演講，論述台灣角色對全球國際間的重要性，被視為成功突破我國外交困境。

侯友宜今天在市政會議後受訪表示，能夠讓台灣能見度提升、讓國際看見，而且能夠化為實際的外交具體成果，他都樂見也支持，所以台灣的外交大家共同打拚，一起「逗陣行」。

