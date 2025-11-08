即時中心／温芸萱報導

今年台灣首度以成員國身分參與IPAC，副總統蕭美琴昨（7）日晚間在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，發表突破性演說，強調台灣是民主國家及全球經濟重要參與者，獲各國國會議員掌聲肯定。對此，中國駐歐盟使團強烈抗議，稱台灣問題涉及中國主權與領土完整，並指控歐洲議會違反「一個中國原則」，不顧中方強烈反對，干涉中國內政，並已提出嚴正交涉。

蕭美琴在台灣時間昨（7）日晚間（歐洲時間7日下午），在比利時首都布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，獲各國國會議員掌聲肯定。

外交部隨後也證實，總統賴清德指派蕭美琴應邀出席此次年會，並由外交部長林佳龍陪同，低調搭機前往布魯塞爾。IPAC也在X平台發文證實，稱這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講，被視為台灣外交突破及與歐洲議會關係的重要里程碑。

蕭美琴在演說中表示，台灣對世界具有重要性，是蓬勃發展的民主國家，也證明民主是一種可行的治理模式。她指出，台灣作為全球重要經濟體，在供應鏈中扮演維護和平、促進經濟發展的角色；即便台灣被排除在部分國際組織之外，仍持續為全球發展貢獻力量。

此外，今年台灣也首次以成員國身分參與IPAC年度大會，民進黨立委范雲以台灣共同主席身份受邀與會，展現我國在國際議會交流中的活躍參與。蕭美琴演講結束後，各國議員起立鼓掌，場面熱烈。

然而，台灣在國際舞台上的重大突破也引發中國強烈反彈。據《三立新聞網》報導，中國駐歐盟使團今日指控，歐洲議會不顧中方強烈反對與嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓參加年會並進行「台獨」活動，嚴重干涉中國內政，衝擊中歐政治互信，對此中方表達強烈憤慨與堅決反對，並已向歐方提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團聲稱，台灣問題涉及中國主權與領土完整，是中國核心利益的核心，「一個中國原則」為國際社會普遍共識及國際關係基本準則，也是中歐建交與發展外交關係的前提。中方敦促歐方恪守一個中國原則，停止為「台獨」行徑撐腰，避免發出錯誤信號，並採取措施消除影響，以實際行動維護中方核心利益及中歐關係。

原文出處：快新聞／蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」

