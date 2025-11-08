蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
即時中心／温芸萱報導
今年台灣首度以成員國身分參與IPAC，副總統蕭美琴昨（7）日晚間在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，發表突破性演說，強調台灣是民主國家及全球經濟重要參與者，獲各國國會議員掌聲肯定。對此，中國駐歐盟使團強烈抗議，稱台灣問題涉及中國主權與領土完整，並指控歐洲議會違反「一個中國原則」，不顧中方強烈反對，干涉中國內政，並已提出嚴正交涉。
蕭美琴在台灣時間昨（7）日晚間（歐洲時間7日下午），在比利時首都布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，獲各國國會議員掌聲肯定。
外交部隨後也證實，總統賴清德指派蕭美琴應邀出席此次年會，並由外交部長林佳龍陪同，低調搭機前往布魯塞爾。IPAC也在X平台發文證實，稱這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講，被視為台灣外交突破及與歐洲議會關係的重要里程碑。
蕭美琴在演說中表示，台灣對世界具有重要性，是蓬勃發展的民主國家，也證明民主是一種可行的治理模式。她指出，台灣作為全球重要經濟體，在供應鏈中扮演維護和平、促進經濟發展的角色；即便台灣被排除在部分國際組織之外，仍持續為全球發展貢獻力量。
此外，今年台灣也首次以成員國身分參與IPAC年度大會，民進黨立委范雲以台灣共同主席身份受邀與會，展現我國在國際議會交流中的活躍參與。蕭美琴演講結束後，各國議員起立鼓掌，場面熱烈。
然而，台灣在國際舞台上的重大突破也引發中國強烈反彈。據《三立新聞網》報導，中國駐歐盟使團今日指控，歐洲議會不顧中方強烈反對與嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓參加年會並進行「台獨」活動，嚴重干涉中國內政，衝擊中歐政治互信，對此中方表達強烈憤慨與堅決反對，並已向歐方提出嚴正交涉。
中國駐歐盟使團聲稱，台灣問題涉及中國主權與領土完整，是中國核心利益的核心，「一個中國原則」為國際社會普遍共識及國際關係基本準則，也是中歐建交與發展外交關係的前提。中方敦促歐方恪守一個中國原則，停止為「台獨」行徑撐腰，避免發出錯誤信號，並採取措施消除影響，以實際行動維護中方核心利益及中歐關係。
原文出處：快新聞／蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
更多民視新聞報導
蕭美琴歐洲議會演說宛如「大明星」 議員掌聲如雷要求合照
鳳凰變中颱！氣象專家曝「這時間」最接近台灣 帶來共伴強降雨
鄭麗文又惹議！將赴共諜追思會 律師：不弔唁白恐受難者卻弔唁共諜
其他人也在看
蕭副總統現身歐洲議會 感謝IPAC支持台灣 (圖)
副總統蕭美琴（前中，著白西服者）7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表演說，身旁為台灣IPAC共同主席范雲（著黑底白條紋西服者），中央社 ・ 22 小時前
蕭美琴赴歐IPAC峰會演說 中國跳腳控「干涉內政」：堅決反對
副總統蕭美琴於當地時間7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，台灣首次以正式會員國身分參與。中國駐歐盟使團指控歐洲議會此舉嚴重損害中國核心利益，嚴重干涉中國內政，對此表示強烈憤慨、堅決反對。鏡新聞 ・ 11 小時前
台灣外交突破！蕭美琴訪歐IPAC演講 大陸：強烈憤慨、堅決反對
副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發外界震撼。對此，中國大陸駐歐盟使團今一早發出聲明，表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則。中天新聞網 ・ 14 小時前
懶人包／蕭美琴出席IPAC峰會發表演說 台歐外交關係再突破
懶人包／蕭美琴出席IPAC峰會發表演說 台歐外交關係再突破EBC東森新聞 ・ 2 小時前
高市早苗挺台力道升級！承諾台灣有事「將出動自衛隊」 他分析：武統機率下降
日本挺台力道再升級？日本首相高市早苗昨（7）日前在眾議院預算委員會上指出，若台灣遭受武力攻擊，日本自衛隊可藉此行使自衛權。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，這不僅延續前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的理念，更是將挺台力道採取更實質的行動。鏡報 ・ 12 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！林楚茵讚突破中國封鎖：證明歐洲重視肯定台灣
副總統蕭美琴今（８）日與外交部長林佳龍前往在歐洲議會舉行的IPAC峰會，蕭美琴並在歐洲議會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林楚茵表示，此次出訪締造首次有現任副總統與外交部長同時訪問歐洲議會的歷史時刻，也證明歐洲對台灣的重視。她也感謝駐歐盟大使謝志偉與外交部的努力，才能在中國的封鎖中完成這趟歷史性外交成果。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 IPAC演講...明返台發表談話
蕭美琴現身歐洲議會 IPAC演講...明返台發表談話EBC東森新聞 ・ 7 小時前
蕭美琴IPAC歐洲議會演說為何保密到家？ 范雲獨家揭2大關鍵
副總統蕭美琴在歐洲議會公開發表演說，而且事前保密到家。民進黨立委范雲今（8日）獨家分享蕭美琴在歐洲議會發表演說的現場情況，並還原這場「快閃」外交行動背後高度保密的原因。她分析，謹慎安排主要考量有二：一是外交的重大突破，二是來自中共的安全威脅。鏡新聞 ・ 5 小時前
日媒：高市提前與川普溝通台海風險 川習會未談台灣
（中央社記者戴雅真東京7日專電）日媒報導，日本首相高市早苗與美國總統會面時，花了很多時間向川普說明台海局勢的重要性，以及如果台灣有事，美國利益會遭受多大損害，使得川習會時，川普沒有讓中國國家主席習近平有機會提出中國對台灣的主張。這是高市早苗鮮為人知的外交功績。中央社 ・ 1 天前
首個「海巡節」賴清德按讚：國家因你們而安全
今天是台灣第一個「海巡節」，賴清德總統今天表示，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海防最前線，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。他感謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，「國家因你們而安全，人民因你們而安心」。中時新聞網 ・ 12 小時前
蕭美琴在歐洲議會發表IPAC峰會演說 中國稱強烈憤慨
（中央社記者張淑伶上海8日電）副總統蕭美琴7日在IPAC峰會發表專題演說，是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。中國駐歐盟使團今天對此表示，此事嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。中央社 ・ 13 小時前
邊境防疫「零信任、零容忍」卓榮泰提四大要求嚴防非洲豬瘟
行政院長卓榮泰偕同農業部長陳駿季、桃園市副市長蘇俊賓今（8日）前往桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，強調防疫不能有任何疏忽，未來在邊境防疫上有四項具體要求，必須層層防護、層層阻隔，確保非洲豬瘟持續阻絕於境外。卓榮泰致詞指出，過去半個多月以來，中央與地方政府、各相關部會與單位合力防堵疫情，成功將個自由時報 ・ 12 小時前
出席白色恐怖追思會悼念共諜挨批 鄭麗文：活動非以吳石等人為主角
國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭質疑追悼共諜。鄭中午再澄清，活動並非以共諜吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。太報 ・ 12 小時前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血......風傳媒 ・ 4 小時前
蕭美琴副總統歐洲議會IPAC年會發表演說 外交部回應了
外交部於今（8）日凌晨正式發布消息，證實副總統蕭美琴已在總統的指派下，偕同外交部長林佳龍，應邀前往歐洲，出席在比利時布魯塞爾的歐洲議會中舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
現身歐洲議會發表IPAC峰會演說 蕭美琴：全球繁榮仰賴自由台灣
副總統蕭美琴在歐洲時間7日下午現身歐洲議會，在2025對中政策跨國議會聯盟峰會發表專題演說，這是台灣首次以會員國身分出席。蕭美琴強調，國際體系的完整性跟全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。外交部證實，副總統蕭美琴由總統賴清德指派出席，相關情形總統府將在蕭美琴返國後對外說明。公視新聞網 ・ 11 小時前
首屆紐約中國獨立電影節突然停辦 疑遭跨境施壓
（中央社記者張淑伶上海8日電）原訂於今天至15日在紐約舉辦、呈現中國獨立電影的首屆IndieChina獨立電影節，6日突然宣布停辦。負責人朱日坤表示，參加電影節人士持續受到不明勢力騷擾，因此做出這個痛苦決定。人權組織批評，這是中國政府跨國鎮壓的新例證。中央社 ・ 8 小時前
陳駿季視察桃機非洲豬瘟邊檢 稱8成陽性豬肉製品來自中國
全台恢復活豬運輸、豬隻拍賣與屠宰，達成階段性成果。行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季，今（8）日到桃園機場視察，農業部長陳駿季指出，今（2025）年1到10月，民眾丟棄和查到的有2萬2792件，10%檢測有非洲豬瘟陽性病毒，其中有8成來自中國，會更針對高風險疫區，如中國和越南等地加強檢查和提醒。公視新聞網 ・ 12 小時前
台灣副總統現身歐洲議會「史無前例」！現場臨時揭秘震驚與會各國...IPAC：蕭副總統帶來一場突破性演講
據報導，蕭美琴現身做足事前保密功夫，主辦單位是臨時才通知與會記者，下一場次將是台灣副總統與外交部長出席，並由副總統進行演說，此資訊就連各國參與的議員也不知情，僅極少數人掌握資訊。放言 Fount Media ・ 11 小時前
謝侑芯家屬委任律師！ 要求警方調取飯店監視器畫面、徹查相關人員通話紀錄
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯家屬已委託當地資深律師處理，律師團隊也正式向警方發函，要求全面調取案發飯店的案發前後3小時的監視畫面及相關資料，範圍包括飯店大門、走廊、電梯及謝侑芯房間出入口等位置。負責此案的律師陳俊達認為，警方應徹查所有擁有進入房間...CTWANT ・ 12 小時前