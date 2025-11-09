蕭美琴歐洲議會演講？他揭綠營套路 網秒懂：像直銷大會

蕭美琴7日在布魯塞爾歐洲議會的活動中發表演說。外界質疑綠營宣傳有誇大之嫌。（美聯社）

副總統蕭美琴日前應邀赴比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，綠營宣傳為為首位進入歐洲議會殿堂發言的台灣副總統。但藥師林士峰指出，這只是租用議會大樓空間安排的演說而已。網友直呼，就像租小巨蛋當作KTV在用，開直銷大會。

針對有網友稱「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣）」的訊息，總統府闢謠駁斥此說法，並表示已通知警政單位依法調查處理。

綠營宣傳，蕭美琴7日秘密抵達比利時布魯塞爾，受邀在歐洲議會會場、以「台灣副總統」的身分，向參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的成員發表演講，並將其形容為一次重大的外交突破。蕭美琴9日返抵國門，並在桃園機場發表談話，蕭美琴引用孟子名言「得道者多助」，強調台灣走在正道上，必將獲得更多國際支持與協助。但胸腔科醫師蘇一峰對此說法表示，蕭美琴大喊得道者多助，民進黨任內卻斷交10個邦交國。

藥師林士峰9日發文表示，蕭美琴站在歐州議會以台灣之名發表演說，讓許多台派人士精神為之一振，相當多的綠營側翼大肆對此榮耀宣傳。如果這個是台灣能站上國際的表徵，身為台灣人，當然也感到與有榮焉。豈料，這只是IPAC租用議會大樓空間舉行年會，安排的演說而已。他直言，這種租用會議大樓安排演講，包裝成向國際發聲的套路，只是為了欺騙國人，騙騙選票的手法。

林士峰直呼，難怪台灣的詐騙案件國際知名，因為現在的執政黨，就是台灣最大的詐騙集團，選前開的支票，多半淪為芭樂票。

1.9萬追蹤的粉專「看新聞學幹話」也指出相關事實，評論：魚目混珠，一貫詐騙伎倆。

網友表示「就是去KTV租個大包廂開演唱會的意思」、「是租小巨蛋當作KTV在用哈哈」、「然後說自己國際知名巨星的概念」、「比P圖好一點，至少背景是真的用租的」、「就是抱團取暖的意思」、「就類似直銷公司租個場地辦個激情的推銷大會嗎」、「之前是誰遠遠眺望美國的就職典禮，無法近身，現在又來這招」、「連自己正式國名中華民國都不敢用的政府」。

