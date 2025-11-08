蕭美琴歐洲議會發表演說 綠委讚國際對台支持新高度

歐洲時間7日下午，副總統蕭美琴突現身IPAC高峰會發表演說。（范雲辦公室提供／王千豪台北傳真）

副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲表示，這歷史性一刻代表國際對臺的支持已來到新的高度。

范雲以IPAC共同主席身分，代表臺灣出席在布魯塞爾舉行的2025年IPAC高峰會。這是臺灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度會議，也是史上第一次有臺灣國會議員踏入歐洲議會，正式參與跨國議會對話。

歐洲時間7日下午，蕭美琴突現身IPAC高峰會發表演說。范雲表示，本次會議不只是臺灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演說。范雲強調，這歷史性一刻代表國際對臺的支持已來到新的高度，這是臺灣的重要時刻，更是民主聯盟團結抗衡威權的歷史里程碑。

范雲表示，去年剛當選副總統的蕭美琴在捷克遭遇中國策劃車輛衝撞事件時，IPAC第一時間公開譴責中方的跨境鎮壓，展現民主國會間的團結，「IPAC是全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，而臺灣身處威權威脅最前線，有能力、也樂意將自身經驗貢獻給世界。」

范雲指出，IPAC有超過四十個國家、近三百位跨黨派國會議員，去年於臺北高峰會通過反制中國曲解聯大2758號決議文的模範決議，隨後已有近十個國家議會陸續通過相關議案，展現IPAC在跨國議會的實質影響力。今年在布魯塞爾的會議，也將於8日通過聯合決議，期盼與各國攜手，進一步共同抵禦中國威權擴張。

范雲表示，能以臺灣共同主席身分踏入歐洲議會參與IPAC年會是莫大的榮耀，她將在會議中全力爭取國際對臺灣最堅定的支持，讓世界看見，臺灣不僅堅守民主與人權的價值，更展現追求經濟繁榮與維護區域安全的決心。

