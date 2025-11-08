蕭美琴歐洲議會IPAC演說 綠讚外交突破藍盼具體成果
（中央社記者郭建伸、王承中台北8日電）副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，民進黨立委表示，這是重要的外交突破。國民黨立委表示，期待為國家帶來具體外交成果。民眾黨立委指出，這是台灣外交的突破，相當正面。
蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下前往布魯塞爾，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的峰會並發表演說，強調台海和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，更強大的台灣意味更穩定的印太，而穩定的印太能帶來更安全的世界。
民進黨立委王定宇表示，為避免中國外交干擾，這次出訪在最保密的情況下進行。蕭美琴作為台灣現任副元首，親訪歐洲議會，向與會者發表演說，是非常重要的外交突破，也是歷史性的一刻。
王定宇表示，中國免不了抗議跳腳，但台灣作為國際社會一分子，以理念、科技及民主自由走向全世界。外交成果是全民共享，不是單一黨派的成果，能夠在面對中國打壓、封鎖下還有外交突破，必須給外交團隊、總統、副總統最大鼓勵。
民進黨立委陳冠廷指出，蕭副總統在歐洲議會上台演說，是很清楚的訊號，代表台灣現在不是站在場邊等著被討論，而是自己走上台討論、爭取。歐洲關心台灣，不再只是團結口號或價值認同而已，是很具體的利害關係，因為台海的穩定關係到歐洲的供應鏈與經濟。
陳冠廷指出，這次場合不是禮貌性拜訪，也不是過境外交，是站在對中國政策最核心的討論平台上發聲，這代表台灣已經是一起坐下來談策略的國際角色。
參與IPAC的民進黨立委范雲透過影片表示，這次是台灣首次有副總統在歐洲議會發表演說，她作為IPAC的台灣共同主席，非常榮幸見證和參與這歷史的一刻，特別感謝外交人員在背後默默地努力。
國民黨發言人、國民黨立委牛煦庭表示，就國民黨了解，該場合是IPAC借用歐洲議會場地進行活動，對於蕭副總統演講，敬表尊重，也期待能有機會為中華民國帶來具體的外交成果。
牛煦庭指出，國民黨依然會善盡在野黨的責任提醒政府，國際局勢瞬息萬變，現實主義當道，價值立場的表述，能否換來實質的國家利益，才是外交成果真正的試金石。
IPAC會員國共同主席、民眾黨立委陳昭姿受訪表示，蕭副總統能在歐洲議會IPAC峰會發表專題演說，是台灣外交的突破，相當正面的事情。這次外交突破，反映過去民進黨對於民眾黨各種抹紅的政治攻擊不攻自破，因為有民眾黨立委參與，台灣去年才得以加入IPAC。（編輯：萬淑彰）1141108
其他人也在看
黎崇恩現身IPAC峰會 盼各國議員發揮影響力救黎智英
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）香港媒體大亨黎智英的兒子黎崇恩今天向出席IPAC年度峰會的各國議員表達請求，期盼他們在各自國家的議會，竭盡所能，發表公開、跨黨派聲明，要求中國立即無條件釋放黎智英。中央社 ・ 1 天前
吉安慈雲山煉靈月彌撒 莊嚴
吉安鄉公所長年深耕在地文化與宗教關懷，尊重多元族群信仰，自開辦「天主教煉靈月」敬天祭祖活動以來，至今已邁入第二十年，成為推動慎終追遠與孝親文化的重要象徵。今年的「天主教煉靈月敬天祭祖追思彌撒」活動，昨（八）日上午在慈雲山懷恩堂前廣場隆重舉行，鄉長游淑貞出席，表達對信友與先人祈福的誠摯祝禱，並感謝吉安鄉天主教田埔堂區教友傳教協進會鼎力協辦。祈願藉由莊嚴的禮儀與祈禱，讓鄉親們獲得心靈慰藉，共同為先祖與煉獄靈魂祈求永恆平安，也發揮宗教安定人心的力量。天主教傳統中，每年十一月為「煉靈月」（又稱「追思亡者月」），信友們透過善行、祈禱與參與彌撒聖祭，為已逝亡者及煉獄靈魂祈求赦免與恩典，展現慎終追遠、克盡孝道的精神，蘊含普世價值與人文深意。今年追思彌撒逾三○○位教友與各界鄉親報名參與， ...台灣新生報 ・ 8 小時前
社教館慶30週年 逾兩千親子齊聚嘉年華
高雄市立社會教育館遷址小港滿三十週年，昨（八）日盛大舉辦「社教有愛‧璀璨30～繪動童心‧親子創遊嘉年華」館慶活動；開幕儀式由小港區青山國小帶來精彩熱鬧的非洲鼓表演揭開序幕，並邀請高雄市吉祥物「高雄熊」與民眾熱情同歡。當日活動多元豐富，包含超人氣親子闖關、畫遊社教館寫生比賽、異國文化體驗、拍照打卡送好禮、時光走廊影片回顧、愛心市集印花提袋手作、美食義賣及觀光騎警駐點合影等主題，吸引逾兩千位親子們攜手闖關、共學共樂，共同見證社教館三十週年溫馨歡樂時刻！當天首先播放歷任館長及與社教館合作的名人祝福影片，來自各界的賀語讓現場洋溢著濃厚的歡慶氛圍，隨後由青山國小學童帶來震撼激昂的非洲鼓表演，為嘉年華熱力揭幕；典禮中並邀請「那些年，在社教館的日子……」短文徵選活動得獎者上台受獎，二十 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
台中男酒後持刀狂捅友人逃逸 警循線逮人 (圖)
台中市大里區李姓男子（左2）8日與友人飲酒發生口角衝突，竟持水果刀刺傷友人後逃逸。警方獲報循線逮捕李男帶回偵訊。中央社 ・ 8 小時前
鳳凰來襲 九河分署加強馬太鞍溪防汛整備
鳳凰颱風即將影響臺灣，九河分署全面盤點整備情形，重點強化馬太鞍溪應變能力，務求在豪雨來臨前完成各項準備，有效因應可能出現之災情。經濟部水利署署長林元鵬召集所屬各河川分署召開「防汛整備會議」，動員水利署全國轄下各機關支援光復，包含八台大型移動式抽水機，預布於馬太鞍溪左右岸、阿陶莫福德廟、西馬佛五號堤防等低漥區域。在馬太鞍溪南北岸預布挖土機及二十一噸卡車等數台，同時就近預備一四二七塊消波塊及太空包，隨時準備進行搶修險作業。針對疏濬方面，自樺加沙颱風後累計完成疏濬一九○萬方，務求在豪雨來臨前完成階段性疏濬作業，強化主深槽連貫暢通增加馬太鞍溪通洪能力。第九河川分署近期完成北富三段共九○○米長的鼎塊加高，北富二段亦將於九日前完成加高作業。強化轄區各相關機關橫向聯繫及資源整合，提升防 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
藍委提反排黑條款又撤案 綠委批「心虛」 蘇清泉：小題大作
台北市 / 綜合報導 包括無黨籍立委高金素梅，以及國民黨立委蘇清泉和謝龍介 等人 ，近期共同提案，要針對公職人員選舉罷免法的排黑條款來進行修正，包括 涉及 內亂外患等罪行，未來只要是 被判 緩刑，並且在緩刑十年內沒再被判有期徒刑，就可以投入選舉。不過這項提案卻臨時在昨（7）日撤案，對此民進黨立委質疑是做賊心虛，蘇清泉則解釋不要小 題 大作，會再討論要不要停止提案。立法院長韓國瑜(11.7)說：「第60案，由高金素梅委員提議，撤回提案，請問院會有無異議，沒有異議，本案同意撤回，下一案。」院會中宣布撤回的法案，就是國民黨和無黨籍立委所聯合提出，要修改公職選罷法第26條，翻開這份立法院議案關係文書，原來是針對選舉的排黑條款，只要犯下內亂罪外患罪貪污賄選違反國安法反滲透法，以及犯下組織犯罪防制條例或毒品危害防制條例等等，原先條文指出只要有罪判決確定，就算被判緩刑不能登記為候選人。但泛藍陣營的這個修正條文，則是改為如果緩刑期間內沒有再被判刑，並在緩刑期滿十年以內，沒有再故意犯下會被判有期徒刑的罪名者，則不在此限也就是可以登記為候選人，提案人包含高金素梅甚至還有機會代表國民黨參選2026縣市首長的蘇清泉和謝龍介。伍麗華說：「我覺得當然就是做賊心虛嘛，是不是想要靜悄悄地來通過，可能國民黨團有發現，覺得事態嚴重，所以有提醒說，這個應該要撤案。」蘇清泉說：「就是怕爭議啊，不排除如果大家都反對的話，就撤案吧，我再跟謝龍介討論一下，還有黨團的意見。」先前屏東東港安泰醫院大火造成9死，蘇清泉任榮譽院長遭到緩起訴處分，高檢署高雄分署才認為處置不當發回重新偵辦，這回修法針對緩刑而來，也難怪會被放大檢視。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
「戰貓出擊」蕭美琴赴IPAC演講 學者曝關鍵：片刻外交高光畫面
副總統蕭美琴出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發關注。旅美學者翁履中指出，台灣太喜歡用「突破」包裝「製造出來的片刻外交高光畫面」，卻很少理解背後的鋪陳，應該關注的務實外交互動，其實仍停滯不前，外交不是一次性的煙火，而是長期的信任堆疊。中天新聞網 ・ 10 小時前
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付EBC東森新聞 ・ 8 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 IPAC演講...明返台發表談話
蕭美琴現身歐洲議會 IPAC演講...明返台發表談話EBC東森新聞 ・ 11 小時前
感謝總統與外交團隊 林佳龍：任務順利完成
副總統蕭美琴應邀前往歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)布魯塞爾年會並發表演講，預定台北時間9日上午回到台灣。 外交部長林佳龍今天(8日)晚間在社群平台Threads與IG發文表示，「任務順利完成。千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中；謝謝總統，謝謝為台灣一起奮戰的外交團隊」。 林佳龍貼出一張與蕭副總統、駐歐盟代表謝志偉的合影。中央廣播電台 ・ 8 小時前
蕭美琴IPAC歐洲議會演說為何保密到家？ 范雲獨家揭2大關鍵
副總統蕭美琴在歐洲議會公開發表演說，而且事前保密到家。民進黨立委范雲今（8日）獨家分享蕭美琴在歐洲議會發表演說的現場情況，並還原這場「快閃」外交行動背後高度保密的原因。她分析，謹慎安排主要考量有二：一是外交的重大突破，二是來自中共的安全威脅。鏡新聞 ・ 8 小時前
台版料理鼠王30cm巨物！親自試菜11萬網友傻眼
生活中心／王靖慈報導嘉義市一間鹹酥雞攤被民眾目擊攤位上有一隻超大老鼠在啃食物，震驚後拍下影片傳上臉書。影片曝光後立刻引發網友熱議，留言區還有網友戲稱原PO大驚小怪，幽默表示「沒看過料理鼠王嗎？」民視 ・ 10 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 6 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 11 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 9 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 17 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前