蕭美琴歐洲議會IPAC演說 綠讚外交突破藍盼具體成果

（中央社記者郭建伸、王承中台北8日電）副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，民進黨立委表示，這是重要的外交突破。國民黨立委表示，期待為國家帶來具體外交成果。民眾黨立委指出，這是台灣外交的突破，相當正面。

蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下前往布魯塞爾，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的峰會並發表演說，強調台海和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，更強大的台灣意味更穩定的印太，而穩定的印太能帶來更安全的世界。

民進黨立委王定宇表示，為避免中國外交干擾，這次出訪在最保密的情況下進行。蕭美琴作為台灣現任副元首，親訪歐洲議會，向與會者發表演說，是非常重要的外交突破，也是歷史性的一刻。

王定宇表示，中國免不了抗議跳腳，但台灣作為國際社會一分子，以理念、科技及民主自由走向全世界。外交成果是全民共享，不是單一黨派的成果，能夠在面對中國打壓、封鎖下還有外交突破，必須給外交團隊、總統、副總統最大鼓勵。

民進黨立委陳冠廷指出，蕭副總統在歐洲議會上台演說，是很清楚的訊號，代表台灣現在不是站在場邊等著被討論，而是自己走上台討論、爭取。歐洲關心台灣，不再只是團結口號或價值認同而已，是很具體的利害關係，因為台海的穩定關係到歐洲的供應鏈與經濟。

陳冠廷指出，這次場合不是禮貌性拜訪，也不是過境外交，是站在對中國政策最核心的討論平台上發聲，這代表台灣已經是一起坐下來談策略的國際角色。

參與IPAC的民進黨立委范雲透過影片表示，這次是台灣首次有副總統在歐洲議會發表演說，她作為IPAC的台灣共同主席，非常榮幸見證和參與這歷史的一刻，特別感謝外交人員在背後默默地努力。

國民黨發言人、國民黨立委牛煦庭表示，就國民黨了解，該場合是IPAC借用歐洲議會場地進行活動，對於蕭副總統演講，敬表尊重，也期待能有機會為中華民國帶來具體的外交成果。

牛煦庭指出，國民黨依然會善盡在野黨的責任提醒政府，國際局勢瞬息萬變，現實主義當道，價值立場的表述，能否換來實質的國家利益，才是外交成果真正的試金石。

IPAC會員國共同主席、民眾黨立委陳昭姿受訪表示，蕭副總統能在歐洲議會IPAC峰會發表專題演說，是台灣外交的突破，相當正面的事情。這次外交突破，反映過去民進黨對於民眾黨各種抹紅的政治攻擊不攻自破，因為有民眾黨立委參與，台灣去年才得以加入IPAC。（編輯：萬淑彰）1141108