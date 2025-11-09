即時中心／潘柏廷報導

副總統蕭美琴於比利時布魯塞爾當地時間7日，出席在歐洲議會舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，受到國際矚目；豈料，現在卻有一名網友在Threads宣稱，「法國bbc報導台灣捐80億歐元，然後讓副總統上去噴20分鐘的口水」。對此，總統府發言人郭雅慧今（9）日駁斥並強調，總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。

有關網路出現不實訊息聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」一事，郭雅慧今日表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。

廣告 廣告

同時，郭雅慧也說，總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

快新聞／網傳捐80億讓蕭美琴IPAC演講 總統府怒批造謠：已報警

網傳法國bbc報導台灣捐80億歐元，然後讓副總統上去噴20分鐘的口水。（圖／擷取自Threads）

原文出處：快新聞／蕭美琴歐洲議會IPAC演說！網謠傳花80億歐元促成 總統府轟造謠：已報警

更多民視新聞報導

蕭美琴IPAC演說宛如國際巨星 林佳龍曝運作秘辛：將士用命成功達陣

馬不停蹄！蕭美琴IPAC演說凱旋歸國 現身金博會畫面曝光

蕭美琴訪歐凱歸！中國臉綠氣炸 徐國勇神回：就讓它繼續不開心吧！

