蕭美琴準備台味宵夜！送「1小物」超用心 橘色惡魔、翡翠騎士嗨翻

日本「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部與「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部再度訪台，18日晚間與台灣「莊敬高職樂儀旗隊」進行「吹響友誼．舞動青春－快閃西門」活動。演出結束後，副總統蕭美琴準備雙月食品社滷肉飯和3種湯品作為宵夜，讓表演完的同學可以好好補充體力，裡面放的卡片還特別用日文書寫，非常用心。

橘色惡魔18日抵台後的第一個公開行程，就是與翡翠騎士、莊敬高職樂儀旗隊，攜手展開3校共計超過320位同學的磅礴踩街演出，他們從「in89豪華影城」出發，沿著武昌街、漢中街再到成都路，遊行結束後於中山堂廣場展開定點表演，精采表演吸引上千位民眾。

為了辛苦表演的學生，蕭美琴特別準備滷肉飯，以及干貝燉雞腿雞、蛤蠣燉雞腿雞、蒜好好瘦肉湯等3道湯品，並送到日本學生下榻的飯店，希望透過台灣美食替「橘色惡魔」及「翡翠騎士」好好補充體力。蕭美琴也特別放了一張日文卡片，傳遞台日友好情誼。

學生們看到宵夜都很興奮。（圖／文化總會提供）

蕭美琴的卡片特別用日文書寫，非常用心。（圖／文化總會提供）

不只蕭美琴特別招待宵夜，總統賴清德也預計在今（19）日晚間準備宵夜慰勞2校師生，其中一項就是台灣特色「鹹酥雞」。賴清德選擇的是台北知名鹹酥雞店「台灣鹽酥雞」，餐點將由大直總店製作並運送，內容包含鹹酥雞、小熱狗、花椰菜、甜不辣、地瓜與豆干等品。

