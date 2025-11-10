即時中心／梁博超報導

副總統蕭美琴出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並發表專題演說，被視為外交重大突破；然而網路上卻迅速出現假訊息，稱「法國BBC報導台灣砸80億歐元換蕭美琴20分鐘演講」，總統府已通知警政單位依法調查處理。綠委林楚茵今（10）日也痛批，見不得台灣好的造謠仔「就該法辦」；至於在野黨說「偷渡」、「見不得光」，她反嗆根本不懂裝懂，「還是在野黨也跟氣噗噗的中共一樣，看不得台灣好！」

廣告 廣告

副總統蕭美琴7日在外長林佳龍的陪同下現身歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說，被視為外交重大突破。

但卻有網友宣稱，「法國bbc報導台灣捐80億歐元，然後讓副總統上去噴20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」對此，總統府發言人郭雅慧駁斥為假訊息，並強調總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。

林楚茵今在臉書發文指出，蕭美琴副總統在歐洲議會發表演說，達成台歐外交的大突破，期間駐歐盟大使謝志偉與外交部政務次長吳志中合作努力，也是所有外交同仁的付出；但當全台灣人民振奮時，網路馬上出現荒謬謠言，見不得台灣好的造謠仔就該法辦！

首先，法國根本沒有「BBC」，林楚茵直指，這三個英文字母是什麼縮寫造謠仔都不知道吧？British Broadcasting Corporation（英國廣播公司），怎麼會是法國的！造謠仔連基本常識都沒有，憑什麼評論外交政策？

廣告 廣告

另外，謠言所稱「80億歐元」幾乎是新台幣3,000億，林楚茵質疑，普發現金一人一萬都得編列特別預算，而外交部今年預算在不刪不砍的情況下，才319億，甚至今年媒宣費、業務費、國際交流費還被藍白刪光。「哪個部會有這筆錢？造謠仔睜眼瞎說貶抑台灣，是誰的指令？是中共要你效法『吳石精神』顛覆台灣嗎？」

林楚茵強調，中國處處打壓台灣國際空間，更企圖長臂鎮壓台灣政治人物；先前她在訪問法國時也遭到中國跟監，蕭美琴已是中華民國副總統，出國行程低調、保密，不就是為了避免2024年捷克遭中國跟監的車禍重演嗎？

至於在野黨說「偷渡」、「見不得光」，林楚茵反嗆根本不懂裝懂，「還是在野黨也跟氣噗噗的中共一樣，看不得台灣好！」





原文出處：快新聞／見不得台灣好？蕭美琴演說遭抹黑「花錢買」 林楚茵痛批：造謠仔就該法辦

更多民視新聞報導

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 秀林鄉部分地區今中午12時起停班停課

韓國瑜在哪？中國稱「全球緝捕沈伯洋」 吳思瑤怒：立院麻木不仁

網誣指台灣花「巨資」讓蕭美琴演講 周軒嗆：馬習握手是國民黨捐錢嗎？

