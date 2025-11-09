蕭美琴演說、蔡英文訪歐 賴清德：向世界展現台灣人守護民主自由的決心

記者李鴻典／台北報導

副總統蕭美琴出席IPAC在歐洲議會舉行的峰會並發表演說，成就外交突破。前總統蔡英文也啟程前往歐洲，出席首屆「柏林自由會議」。總統賴清德今（9）天上午表示，台灣是國際社會可信賴的夥伴，我們將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

林佳龍部長陪同蕭美琴副總統應邀前往歐洲🇪🇺出席 #對中政策跨國議會聯盟IPAC 布魯塞爾年會發表演講。（圖／取自外交部）

總統賴清德在社群平台轉貼蕭美琴臉書發文並說，謝謝蕭美琴副總統接受重任，也感謝IPAC的邀請，讓我國副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

賴清德也說，昨晚，蔡英文前總統也啟程前往歐洲，應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」。祝福蔡總統此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作。

蔡英文搭機啟程 將赴柏林演說。（圖／蔡英文辦公室提供）

賴清德表示，也要感謝所有第一線外交人員的努力，持續替台灣在國際舞台上堅定前行。

賴清德強調，台灣是國際社會可信賴的夥伴，我們將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

