蕭美琴現身布魯塞爾！史上首位訪歐現任副總統 攜手林佳龍踏入歐洲議會

​副總統蕭美琴、外交部長林佳龍5日分別接見3國駐聯合國常任代表組成的訪團後，即未再有公開行程。台北時間7日晚間接近11時，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）官方社群帳號發出貼文，秀出3張蕭美琴出席IPAC今年在比利時首都布魯塞爾舉辦的年度峰會現場照片，創下我國史上首名副總統在外國議會發表演說的紀錄，林佳龍也陪同出席，民進黨立委范雲稍早則同樣在場發表短講。

由42個國家及歐洲議會、超過290名跨黨派國會議員組成的IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China）於2020年6月創辦，去年度峰會於台北舉行期間，台灣正式晉升為成員國，由民眾黨立委陳昭姿與范雲擔任共同主席。今年IPAC年度峰會移師布魯塞爾，並於今日正式開幕，超過30國議員齊聚，商討如何應對中國對全球安全、民主與繁榮構成的威脅。

台北時間7日晚間10時52分，IPAC在社群媒體X官方帳號貼出3張照片，曝光蕭美琴出席IPAC今年度峰會，向與會議員發表「突破性演說」，並稱「這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講」；而IPAC秀出的照片中，也可見林佳龍坐在台下聆聽，及林佳龍陪同蕭美琴進入歐洲議會。實際上，2人在5日分別於總統府、外交部接見駐聯合國常任代表訪團之後，就未再國內公開露面。

另方面，以台灣共同主席身分出席IPAC今年度峰會的范雲，5日晚間9時許曾透過社群媒體發文，僅預告要搭機前往歐洲出席重要會議；而後，台北時間7日晚間，范雲接連透過社群媒體正式公開自己踏入歐洲議會。據《中央社》駐地報導，范雲發表短講時，感謝IPAC對台灣的堅定支持，特別是在蕭美琴於捷克受到來自中國的「跨國壓迫」時，IPAC是最早發聲的組織之一。

值得注意的是，儘管前總統蔡英文、前副總統蕭萬長都曾訪問布魯塞爾，蔡英文更曾於去年10月中旬受邀進入歐洲議會大樓，刷新我國歷史紀錄，但2人訪歐時均已卸任；相形之下，蕭美琴此次在林佳龍陪同下，創下我國首位現任副總統踏入歐洲議會的紀錄，也是我國首名在外國議會公開發表演講的副總統。

對於蕭美琴現身布魯塞爾一事，外交部7日深夜11時50分發布文字回應，總統賴清德指派蕭美琴應邀出席IPAC在歐洲議會舉辦的年會，並由林佳龍陪同前往，相關情形總統府將於蕭美琴返國後進行說明。總統府發言人郭雅慧則說明，蕭美琴此次是以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說。

