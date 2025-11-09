蕭美琴現身歐洲議會演說 獲歐洲、美國等各國議員及公民社會等150餘人鼓掌

外交部今天(9日)發布新聞稿表示，副總統蕭美琴於11月7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)布魯塞爾年會，在「台灣專題」場次以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演講，獲得來自歐洲、美國、印太、非洲及拉美等地約50餘位歐洲議會及各國議員，連同公民社會代表及媒體等全場共150餘人起身鼓掌，這也是我國副總統首度在歐洲議會內演講。

外交部表示，賴清德總統指派副總統蕭美琴於11月7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)布魯塞爾年會，蕭美琴與外交部長林佳龍抵達時，歐洲議會總務長Miriam Lexmann與歐洲議會外交委員會議員Bernard Guetta以IPAC歐洲議會共同主席的身分歡迎。IPAC執行主任 裴倫德( Luke de Pulford ) 也表達對蕭美琴接受邀請訪問的感謝。

蕭美琴在IPAC年會「台灣專題」場次中，以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演講。蕭美琴在演講中表示，IPAC年會讓所有深信民主理念的好朋友們聚在一起，象徵民主國家縱相隔千里，彼此並不孤單，並強調，台灣身在民主前線，是全球先進科技製造及民主供應鏈的關鍵要角，更是負責任的國際夥伴，因此台灣是守護全球和平、繁榮與民主未來不可或缺的力量。

蕭美琴並感謝IPAC長期堅定支持台灣，期盼未來透過深化貿易與科技合作、強化全社會韌性與安全交流，以及持續推動台灣國際參與等面向，深化與IPAC夥伴的關係，共同為一個更加民主、和平、穩定且安全的世界打拚。

IPAC歐洲議會共同主席Lexmann為蕭美琴演講引言，肯定台灣蓬勃的民主發展，很榮幸在去年IPAC台北年會會晤賴清德及蕭美琴，並在今年邀獲蕭美琴親臨演講。蕭美琴演講結束後，與多位IPAC與會成員及多名老友致意互動。另擔任IPAC比利時共同主席的比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof，特別在蕭美琴一行抵達比利時接機歡迎。

IPAC是成立於2020年6月的跨國議會組織，由全球各國國會及歐洲議會民選議員組成，目前共有43國國會及歐洲議會逾290名跨黨派國會議員參與。IPAC主要關注中國對民主國家造成的挑戰，並推動各國立法防止中國政治及經濟滲透脅迫。IPAC對台海和平穩定高度支持，並呼籲各國反制中國對聯合國第2758號決議的扭曲。外交部對於IPAC對台灣的堅定支持表達誠摯感謝。