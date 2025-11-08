蕭美琴現身歐洲議會演說 范雲：國際挺台來到新高度 177

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民進黨立委范雲7日以「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席身分，代表台灣出席在布魯塞爾舉行的2025年IPAC高峰會，副總統蕭美琴也現身歐洲議會IPAC高峰會發表演說；范雲表示，本次會議不只是台灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演說。

范雲強調，這是台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度會議，也是史上第一次有台灣國會議員踏入歐洲議會，正式參與跨國議會對話。她認為，這歷史性一刻代表國際對台的支持已來到新的高度，這是台灣的重要時刻，更是民主聯盟團結抗衡威權的歷史里程碑。

本次高峰會於7日至8日在歐洲議會舉行，來自超過20國家、50多位跨黨派國會議員與會，包括IPAC執行長Luke de Pulford、共同創辦人包瑞翰（Reinhard Bütikofer），以及歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta等多位重量級議員。

會議中，范雲特別向IPAC成員表達，感謝他們長期對台灣的堅定支持，並提到去年蕭美琴在捷克遭遇中國策劃車輛衝撞事件時，IPAC第一時間公開譴責中方的跨境鎮壓，展現民主國會間的團結。

范雲強調，IPAC是全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，而台灣身處威權威脅最前線，有能力、也樂意將自身經驗貢獻給世界。

范雲指出，IPAC有超過40個國家、近300位跨黨派國會議員，去年於台北高峰會通過反制中國曲解聯大2758號決議文的模範決議，隨後已有近十個國家議會陸續通過相關議案，展現IPAC在跨國議會的實質影響力。今年在布魯塞爾的會議，也將於8日通過聯合決議，期盼與各國攜手，進一步共同抵禦中國威權擴張。

范雲最後表示，能以台灣共同主席身分踏入歐洲議會參與IPAC年會是莫大的榮耀。她強調，將在會議中全力爭取國際對臺灣最堅定的支持，讓世界看見，台灣不僅堅守民主與人權的價值，更展現追求經濟繁榮與維護區域安全的決心。

照片來源：范雲辦公室提供

