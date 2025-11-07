蕭美琴現身歐洲議會：全球繁榮仰賴強大自由的台灣

（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）副總統蕭美琴今天驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的IPAC峰會發表專題演說。她強調，國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。

蕭副總統今天在外交部長林佳龍陪同下，突然出現在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會發表演說。事前保密到家，主辦單位臨時通知記者下一場次「將由台灣的副總統和外交部長出席，副總統將向峰會發表演說」；IPAC並在蕭副總統演講結束後，在X專頁發布消息說這是一場突破性演說。這也是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。

蕭副總統說，台灣是多元化的社會，重視公開的對話、負責任的政府、公平的選舉以及信仰和言論自由。相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。

蕭副總統說，歐洲在炮火下捍衛自由，而台灣則在壓力下建立民主。台灣的民主並不完美，但它是開放的，不會壓制與批評；它不懼怕透明度；它不要求忠於強權，而是忠於法律和人民。「作為民主國家，我們相信自由的政治和經濟體系能帶來繁榮和成長」。

蕭副總統說，這次的IPAC峰會不僅僅是一個在歐洲的論壇，更是一個全球時刻，匯集了來自不同地區的成員，他們理解開放社會在全球各地面臨緊迫且共同的議題。軍事壓力與灰色地帶脅迫、網路攻擊與假訊息、利用經濟槓桿換取政治順從、實體與數位基礎設施的破壞，以及意在破壞團結與公眾信任的外國干預。

她指出，這些威脅的源頭是「國家級」行為者，他們遵循共同的劇本，企圖透過分裂、破壞穩定、讓民主體制受質疑，以擴大影響力。

蕭副總統說，「我們正處於一場長期的競爭中，這不是為了爭奪霸權，而是為了維護一個以和平合作為基礎，而非以武力或脅迫的規則為本的國際秩序」。

針對國防，蕭副總統在演說中提到，有鑑於來自中國的軍事和安全壓力日益加劇，台灣致力於增加國防投資，目標是在2030年時達到GDP的5%。但是安全不僅僅是軍事實力，更源於國內。「世界上，有些人稱之為全民防衛，我們稱之為全社會防衛韌性。這意味著讓社會的各個部門參與其中，從網路防禦、應急響應到民防準備」。

蕭副總統也說，台灣對世界很重要，至少有3個核心原因。

首先，台灣是一個蓬勃發展的民主國家，台灣證明民主可以在亞洲蓬勃發展。儘管受到內外壓力，台灣仍繼續舉行自由選舉，保障公民自由並支持社會多元化。「台灣已經證明，只要人民可以自由選擇，民主就能成為一個可行的選擇」。

第二，台灣是全球關鍵的經濟參與者，台灣製造的晶片和零件，為手機、汽車、醫療設備和國防系統提供動力。台灣在全球互聯的科技供應鏈中扮演維護和平及維持經濟持續發展的重要角色。

第三點是，儘管被排除在國際組織之外，台灣仍有所作為。台灣為全球的人道主義援助、救災、公共衛生和永續發展目標做出貢獻。「即使我們不被允許在談判桌上占有一席之地，我們也堅持全球的標準」。

蕭副總統說，台灣之所以重要，不是因為台灣是受脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。

蕭副總統也對與會的IPAC成員表示，台灣期待在至少4個領域深化的合作。首先是貿易和技術合作；第二是全社會防衛韌性；第三是全球包容；第四，就是台灣海峽的和平。

蕭副總統強調，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。這些不是恩惠，而是建設性的夥伴關係。「一個更強大的台灣，意味著一個更穩定的印太地區，而一個穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界」。

蕭副總統也提及，在國際參與方面，台灣一直以來都非常艱難。然而台灣一直致力於成為世界上一股良善的力量。「我們不僅僅想要生存，我們希望民主能夠蓬勃發展」。台灣不僅僅在捍衛所擁有的，更在建立希望的未來樣貌，一個人民和社會更加緊密、更加團結、更有能力，當然也更強大的未來。

據了解，蕭副總統這次行程是應歐洲議會議員IPAC歐盟共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與庫塔（Bernard Guetta）邀請，談話聚焦於維護台海和平與穩定。（編輯：陳正健）1141108