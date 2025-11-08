蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日
蕭美琴現身歐洲議會演說 范雲：國際挺台來到新高度
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 民進黨立委范雲7日以「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席身分，代表台灣出席在布魯塞爾舉行的2025年IPAC高峰會，副總統蕭美琴也現身歐洲議會IPAC高峰會發表演說；范雲表示，本次會議不只是台灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演說。 范雲強調，這是台灣首次以正式會員國身分參與IPAC高峰會，也是我國元首級高層首次於外國國會發表演說。
蕭美琴現身歐洲議會 與各國議員交流 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，和與會各國議員交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日
蕭美琴現身歐洲議會：全球繁榮仰賴強大自由的台灣
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）副總統蕭美琴今天驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的IPAC峰會發表專題演說。她強調，國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。
IPAC年度峰會 范雲出席 (圖)
立法委員范雲（左）以台灣共同主席身分參與7日在布魯塞爾舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，呼籲應重視中國跨境鎮壓的問題，並與各國國會議員交流。
蕭美琴訪歐洲議會IPAC峰會發表演說 強調台海和平攸關全球穩定
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說。蕭副總統表示，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。
籲聯合國憲章禁武原則適用台海 謝志偉：各國團結應對中國擴張
2025年對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會首日（7日）晚間，我國駐歐盟大使謝志偉設宴款待來自多國的國會議員及外交使節。謝指出，自由世界過去幾十年來的最大失誤就是幫助中國，而IPAC成功促成各國立法者團結應對中國擴張，呼籲聯合國憲章禁止使用武力與維護國際和平安全的原則適用於台海。
蕭副總統現身歐洲議會 與歐洲政要相見歡 (圖)
副總統蕭美琴（中，著白色西服者）7日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會發表專題演說，並與歐洲政要相見歡。
IPAC年度峰會布魯塞爾登場 蕭副總統發表演說
（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會今天在布魯塞爾登場。根據IPAC的X專頁，副總統蕭美琴向全球立法者大會發表突破性演說。（編輯：陳正健）1141107
副總統蕭美琴抵布魯塞爾 於歐洲議會發表IPAC峰會演說
總統府今天(7日)深夜指出，經賴清德總統指派，副總統蕭美琴於今晚(歐洲時間7日下午)在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)假歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表演說。 總統府表示，相關情形將於蕭副總統返國後說明。 「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)也發布新聞稿，表示在布魯塞爾時間11月7日下午3時30分，台灣副總統蕭美琴在歐洲議會舉行的年度峰會上發表了史無前例的演說。這是台灣政府高級官員首次在外國議會發表演說。 根據新聞稿，蕭副總統表示「這對台灣人民意義非凡」、「歐洲在砲火下捍衛了自由，而台灣在壓力下捍衛了民主」，並表示她站在這裡，是代表一個深深致力於世界各地民主議會所秉持的理想的社會發聲。 蕭副總統並表示，兩岸穩定不僅是區域問題，更是全球繁榮的基石。儘管被排除在國際組織之外，台灣依然積極參與，貢獻人道主義援助，即使沒有發言權，也堅持維護全球標準。 她也強調，台灣之所以重要，並非因為是脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整性和全球繁榮都依賴一個強大而自由的台灣。
副總統蕭美琴訪歐IPAC演講：台海和平攸關全球穩定
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）副總統蕭美琴今天在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說。蕭副總統說，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區。穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。
