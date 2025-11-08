蕭美琴現身歐洲議會 笑容滿面 (圖)

總統府今天(7日)深夜指出，經賴清德總統指派，副總統蕭美琴於今晚(歐洲時間7日下午)在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)假歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表演說。 總統府表示，相關情形將於蕭副總統返國後說明。 「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)也發布新聞稿，表示在布魯塞爾時間11月7日下午3時30分，台灣副總統蕭美琴在歐洲議會舉行的年度峰會上發表了史無前例的演說。這是台灣政府高級官員首次在外國議會發表演說。 根據新聞稿，蕭副總統表示「這對台灣人民意義非凡」、「歐洲在砲火下捍衛了自由，而台灣在壓力下捍衛了民主」，並表示她站在這裡，是代表一個深深致力於世界各地民主議會所秉持的理想的社會發聲。 蕭副總統並表示，兩岸穩定不僅是區域問題，更是全球繁榮的基石。儘管被排除在國際組織之外，台灣依然積極參與，貢獻人道主義援助，即使沒有發言權，也堅持維護全球標準。 她也強調，台灣之所以重要，並非因為是脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整性和全球繁榮都依賴

中央廣播電台 ・ 18 小時前