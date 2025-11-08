蕭美琴現身歐洲議會 笑容滿面 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，並與參加者交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日
快新聞／史上首次！副總統蕭美琴抵達比利時 登上歐洲議會發表專題演說
即時中心／顏一軒報導最新消息！經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。民視 ・ 9 小時前
蕭美琴林佳龍現身歐洲議會 與各國議員問候 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，並在外交部長林佳龍陪同下與參加者交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 9 小時前
外交重大突破！蕭美琴副總統抵布魯塞爾 歐洲議會發表歷史性演說
總統府於7日深夜宣布一項重大外交突破！經賴清德總統指派，副總統蕭美琴已於台灣時間今晚（歐洲時間7日下午），在外交部長林佳龍的陪同下，低調抵達比利時首都布魯塞爾。蕭美琴此行是應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 9 小時前
蕭副總統驚喜現身歐洲議會 意料之外的不只外交突破
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾8日專電）「雖不張揚，但是溫柔而堅強。」副總統蕭美琴無預警現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，不只是台灣外交一大突破，也感動與會各國議員。這個出乎意料的「神秘嘉賓」不只對在場各家記者保密，對各國議員也是一樣，讓來自台灣的中央社記者成為被同業「諮詢」的對象。中央社 ・ 10 小時前
副總統蕭美琴抵布魯塞爾 於歐洲議會發表IPAC峰會演說
總統府今天(7日)深夜指出，經賴清德總統指派，副總統蕭美琴於今晚(歐洲時間7日下午)在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)假歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表演說。 總統府表示，相關情形將於蕭副總統返國後說明。 「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)也發布新聞稿，表示在布魯塞爾時間11月7日下午3時30分，台灣副總統蕭美琴在歐洲議會舉行的年度峰會上發表了史無前例的演說。這是台灣政府高級官員首次在外國議會發表演說。 根據新聞稿，蕭副總統表示「這對台灣人民意義非凡」、「歐洲在砲火下捍衛了自由，而台灣在壓力下捍衛了民主」，並表示她站在這裡，是代表一個深深致力於世界各地民主議會所秉持的理想的社會發聲。 蕭副總統並表示，兩岸穩定不僅是區域問題，更是全球繁榮的基石。儘管被排除在國際組織之外，台灣依然積極參與，貢獻人道主義援助，即使沒有發言權，也堅持維護全球標準。 她也強調，台灣之所以重要，並非因為是脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整性和全球繁榮都依賴中央廣播電台 ・ 18 小時前
蕭副總統現身歐洲議會 感謝IPAC支持台灣 (圖)
副總統蕭美琴（前中，著白西服者）7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表演說，身旁為台灣IPAC共同主席范雲（著黑底白條紋西服者），中央社 ・ 15 小時前
蕭副總統現身歐洲議會 與歐洲政要相見歡 (圖)
副總統蕭美琴（中，著白色西服者）7日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會發表專題演說，並與歐洲政要相見歡。中央社 ・ 16 小時前
蕭美琴現身歐洲議會演說 范雲：國際挺台來到新高度
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 民進黨立委范雲7日以「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席身分，代表台灣出席在布魯塞爾舉行的2025年IPAC高峰會，副總統蕭美琴也現身歐洲議會IPAC高峰會發表演說；范雲表示，本次會議不只是台灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演說。 范雲強調，這是台灣首次以正式會員國身分參與I...匯流新聞網 ・ 8 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！林楚茵讚突破中國封鎖：證明歐洲重視肯定台灣
副總統蕭美琴今（８）日與外交部長林佳龍前往在歐洲議會舉行的IPAC峰會，蕭美琴並在歐洲議會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林楚茵表示，此次出訪締造首次有現任副總統與外交部長同時訪問歐洲議會的歷史時刻，也證明歐洲對台灣的重視。她也感謝駐歐盟大使謝志偉與外交部的努力，才能在中國的封鎖中完成這趟歷史性外交成果。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
突破！蕭美琴出席IPAC年度大會發表演說
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在，在在外交部長林佳龍陪同下，出席IPAC於歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan：ATrustedPartnerinaVolatileWo...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
蕭副總統訪歐發表IPAC大會演說 范雲：見證歷史一刻
（中央社台北8日電）副總統蕭美琴昨天晚間（歐洲時間7日下午）在比利時首都布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說。同樣出席會議的民進黨立法委員范雲透過臉書寫下：「見證歷史的一刻！」中央社 ・ 17 小時前
副總統蕭美琴訪歐IPAC演講：台海和平攸關全球穩定
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）副總統蕭美琴今天在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說。蕭副總統說，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區。穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。中央社 ・ 17 小時前
蕭美琴現身歐洲議會IPAC峰會演說 范雲：民主聯盟團結抗威權的里程碑
台灣時間昨（7）日晚間，副總統蕭美琴驚喜現身歐洲議會，應邀在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年高峰會上發表演說。台灣IPAC共同主席、立委范雲表示，這不僅是台灣首次以正式會員國身分參加IPAC年度大會，更是我國元首級高層首次踏入外國國會殿堂發表演說，象徵國際對台灣支持已來到新的歷史高度。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
