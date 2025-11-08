蕭美琴現身歐洲議會 與各國議員交流 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，和與會各國議員交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日
其他人也在看
黎智英之子出席IPAC峰會 發表演說 (圖)
黎崇恩現身IPAC峰會並發表演講，盼各國議員發揮影響力營救黎智英。中央社 ・ 20 小時前
好熱！10月均溫27.4度 11平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高
氣象署今（7）日發文「10月台灣氣候重點回顧」，其內文中提到，10月的平均氣溫是27.4度，11個平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
迎戰2025零關稅 台灣酪農產業啟動「鮮乳標章」全民票選
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 面對2025年《台紐經濟合作協定》生效後，進口液態乳將採零關稅的市場變化，台灣酪農產業今日宣布啟動「鮮乳標章全民票選活動」，希望透過社會共同參與，選出全新國產鮮乳標章，提升標章辨識度與整體品牌形象，強化國產鮮乳在市場中的競爭力。 此次活動採取「產官民」協作模式，與過去由單一單位決策的方式不同，將標章設計的最終選擇權交...匯流新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風再襲光復？政院：周末前完成撤離準備
鳳凰颱風再襲光復？政院：周末前完成撤離準備EBC東森新聞 ・ 20 小時前
蕭副總統現身歐洲議會 與歐洲政要相見歡 (圖)
副總統蕭美琴（中，著白色西服者）7日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會發表專題演說，並與歐洲政要相見歡。中央社 ・ 16 小時前
【太說軍武】開外掛！士兵擁「超級感知能力」 鷹眼單兵戰鬥系統看穿戰場迷霧
國防新創公司安杜里爾工業（Anduril Industries）創辦人拉奇日前展示「鷹眼單兵戰鬥系統」的智能戰鬥頭盔，這項接續美國陸軍的「整合式視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System，IVAS）」計畫，融合熱顯像/夜視、電磁訊號偵測、分享來自無人機等戰場資訊等功能，給予地面部隊士兵「超級感知能力」，甚至能「看穿」障礙物後面的敵軍，簡直是像打第一人稱射擊遊戲（FPS）「開外掛」一樣。太報 ・ 10 小時前
黎崇恩現身IPAC峰會 盼各國議員發揮影響力救黎智英
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）香港媒體大亨黎智英的兒子黎崇恩今天向出席IPAC年度峰會的各國議員表達請求，期盼他們在各自國家的議會，竭盡所能，發表公開、跨黨派聲明，要求中國立即無條件釋放黎智英。中央社 ・ 20 小時前
IPAC年度峰會布魯塞爾登場 蕭副總統發表演說
（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會今天在布魯塞爾登場。根據IPAC的X專頁，副總統蕭美琴向全球立法者大會發表突破性演說。（編輯：陳正健）1141107中央社 ・ 18 小時前
陸航艦福建艦服役 首採電磁彈射
大陸第三艘航母，也是首艘採用電磁彈射的福建艦於五日在海南三亞某軍港入列（服役），大陸官媒昨天發布訊息稱，中共總書記、中央...聯合新聞網 ・ 9 小時前
戴資穎的羽球世代劃下句點 賴清德：謝謝你用汗水和毅力讓世界看見台灣
台灣羽球天后戴資穎昨（7日）晚間透過社群媒體宣布，正式退役，並提到去年因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，也不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最終選擇在社群軟體公布消息。消息曝光後，引發國人關注，總統賴清德也現身留言表示「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」中時新聞網 ・ 10 小時前
陶晶瑩評粿粿出軌！點名范姜彥豐1舉動扣分 「像在消費婚姻」
陶晶瑩近日在節目中針對范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊發表看法，她直言「公然偷情真的有點吃人夠夠！」不認同以婚姻瑣事作為出軌藉口。不過，陶晶瑩同時也對范姜彥豐日前在直播中「喝小王粿果綠」的舉動提出質疑，認為這樣的畫面容易被解讀為「消費婚姻」，恐怕對形象造成反效果。自由時報 ・ 9 小時前
料理實境遠赴瑞士 姚元浩自嘲壽司變狗罐頭
（中央社記者洪素津台北7日電）實境節目「嗨！營業中」前往瑞士阿爾卑斯山上製作餐點，主廚姚元浩挑戰做壽司，卻自嘲成品像「狗罐頭」；莎莎也評論「不ok」；李玖哲則幽默回應：「你的狗有吃那麼好？」中央社 ・ 19 小時前
台南綠憲妃大戰 藍雙雄相爭、基層盼初選
2026台南市長選舉未演先轟動，藍綠內部各自競爭激烈。民進黨初選2人對決態勢明顯，立委林俊憲今（8日）將成立安南區後援會；陳亭妃強調台南各區後援會早已運作8年，每天至少與萬名選民碰面。至於藍營，也有立委謝龍介與前立委陳以信相爭，基層盼初選定輸贏。中天新聞網 ・ 9 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 1 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 6 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前