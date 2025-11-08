蕭美琴現身歐洲議會 ! 謝志偉 : 全球焦點已從「台灣怎麼了」變「台灣為何重要」

謝志偉在晚宴中指出，全球對台灣的關注已從「台灣怎麼了？」轉變為「台灣為何重要？」他強調，儘管台灣長期面臨中國軍事威脅與外交孤立，但仍憑藉民主韌性與產業實力，走向世界，「台灣與中國最大的不同之一，就是我們與各國建立了堅韌友誼。」 圖：翻攝謝志偉臉書

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴昨（7）晚（台灣時間）罕見現身歐洲議會，出席在比利時布魯塞爾舉行的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度高峰會，並發表專題演說，強調台海和平對全球穩定的重要性。這是台灣副總統層級官員近年首度踏上歐洲舞台，引發外媒關注。

會後，我國駐歐盟代表謝志偉於7日晚間設宴款待多國國會議員與外交使節，出席者包括：IPAC執行長Luke de Pulford、歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta，以及以台灣共同主席身分出席的民進黨立委范雲。

謝志偉在晚宴中指出，全球對台灣的關注已從「台灣怎麼了？」轉變為「台灣為何重要？」他強調，儘管台灣長期面臨中國軍事威脅與外交孤立，但仍憑藉民主韌性與產業實力，走向世界，「台灣與中國最大的不同之一，就是我們與各國建立了堅韌友誼。」

謝志偉批評，包含台灣在內的自由世界，過去數十年在經濟、高科技乃至軍事領域協助中國，期望實現「雙贏」，卻換來北京將貿易關係武器化、以軍事與經濟脅迫各國，「這是自由世界最大的誤判之一。」他強調，台灣作為抵禦中國威脅的前線，「Taiwan can help」，願意與各國分享如何在不流血的情況下克服獨裁、發展高科技產業，並抵禦假訊息與網路攻擊的經驗。

他並指出，只要台灣免於中國軍事威脅，整個印太地區將更加穩定；屆時北約也能專注協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略，維護歐洲安全。「全球自由國家的命運息息相關，而台灣正站在印太戰略聯盟（Indo-Pacific Strategic Alliance）的關鍵位置，準備好與價值同盟國合作，共同維護區域與全球安全。」

針對《紐約時報》日前一篇將總統賴清德形容為「無情（Ruthless）」的投書，謝志偉幽默回應：「賴總統其實是『無歇（Restless）』。」他解釋，賴清德之所以堅持民主與自由，也許在習近平眼中顯得「無情」，但實際上是「無歇地」守護台灣免受中國侵略，「自由與人權已深植在台灣人的DNA中，台灣從未成為中華人民共和國的一部分。」

謝志偉最後強調，IPAC作為跨國平台，成功促使各國立法者團結應對中國擴張，並呼籲聯合國憲章中禁止使用武力與維護國際和平安全的原則，應同樣適用於台灣海峽。他感謝各國對台支持，表示「國際友誼不僅為台灣人民帶來力量，也為全球民主注入希望」。

