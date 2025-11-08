蕭美琴現身歐洲議會 ! 謝志偉 : 全球焦點已從「台灣怎麼了」變「台灣為何重要」
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴昨（7）晚（台灣時間）罕見現身歐洲議會，出席在比利時布魯塞爾舉行的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度高峰會，並發表專題演說，強調台海和平對全球穩定的重要性。這是台灣副總統層級官員近年首度踏上歐洲舞台，引發外媒關注。
會後，我國駐歐盟代表謝志偉於7日晚間設宴款待多國國會議員與外交使節，出席者包括：IPAC執行長Luke de Pulford、歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta，以及以台灣共同主席身分出席的民進黨立委范雲。
謝志偉在晚宴中指出，全球對台灣的關注已從「台灣怎麼了？」轉變為「台灣為何重要？」他強調，儘管台灣長期面臨中國軍事威脅與外交孤立，但仍憑藉民主韌性與產業實力，走向世界，「台灣與中國最大的不同之一，就是我們與各國建立了堅韌友誼。」
謝志偉批評，包含台灣在內的自由世界，過去數十年在經濟、高科技乃至軍事領域協助中國，期望實現「雙贏」，卻換來北京將貿易關係武器化、以軍事與經濟脅迫各國，「這是自由世界最大的誤判之一。」他強調，台灣作為抵禦中國威脅的前線，「Taiwan can help」，願意與各國分享如何在不流血的情況下克服獨裁、發展高科技產業，並抵禦假訊息與網路攻擊的經驗。
他並指出，只要台灣免於中國軍事威脅，整個印太地區將更加穩定；屆時北約也能專注協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略，維護歐洲安全。「全球自由國家的命運息息相關，而台灣正站在印太戰略聯盟（Indo-Pacific Strategic Alliance）的關鍵位置，準備好與價值同盟國合作，共同維護區域與全球安全。」
針對《紐約時報》日前一篇將總統賴清德形容為「無情（Ruthless）」的投書，謝志偉幽默回應：「賴總統其實是『無歇（Restless）』。」他解釋，賴清德之所以堅持民主與自由，也許在習近平眼中顯得「無情」，但實際上是「無歇地」守護台灣免受中國侵略，「自由與人權已深植在台灣人的DNA中，台灣從未成為中華人民共和國的一部分。」
謝志偉最後強調，IPAC作為跨國平台，成功促使各國立法者團結應對中國擴張，並呼籲聯合國憲章中禁止使用武力與維護國際和平安全的原則，應同樣適用於台灣海峽。他感謝各國對台支持，表示「國際友誼不僅為台灣人民帶來力量，也為全球民主注入希望」。
更多Newtalk新聞報導
台灣副總統在歐洲議會對IPAC致詞 范雲：國際對台支持來到新高度
蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京
其他人也在看
中共篩選「愛國統一力量」 畫大餅「愛國者治台」進行拉攏
中共黨媒《新華社》在十月底刊發署名文章「兩岸關係發展和統一利好」一文，文章中提及兩岸統一後將實行「愛國者治台」、高度自治，據悉這篇文章的作者是中共中央台辦（國台辦）的筆名，且能在新華社發稿，顯然也是經過中共高層授意且高度重視的立場表述，具有對台政策的引導作用，延續中共這兩年對台工作所提出的「支持島內愛國統一力量」方針，同時也呼應了2019年「習五條」中的「兩制台灣方案」，可以說，中共試圖從現階段的「促統」進一步推動「統一後」的制度安排。 「愛國者治台」的目的是台灣「大陸化」 1981年的「葉九條」是中共談及兩岸和平統一的具體論述，「台灣享有高度的自治權，並可保留軍隊」及「台灣現行社會、經濟制度不變，生活方式不變，同外國的經濟、文化關係不變」，1982年鄧小平進一步表示「一個國家，兩種制度」，也就是耳熟能詳的「一國兩制」。不過，台灣社會反對「一國兩制」，台灣藍綠政黨也都表示拒絕，也因此，中共將「一國兩制」是用在香港與澳門。2020年，中共在香港推行《港版國安法》，撕毀了「五十年不變」的承諾，提出「愛國者治港」政策，這正好對比著「愛國者治台」的背後意涵。 中共吹起「愛國者治台」的號角，一定中央廣播電台 ・ 7 小時前
蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
即時中心／温芸萱報導今年台灣首度以成員國身分參與IPAC，副總統蕭美琴昨（7）日晚間在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，發表突破性演說，強調台灣是民主國家及全球經濟重要參與者，獲各國國會議員掌聲肯定。對此，中國駐歐盟使團強烈抗議，稱台灣問題涉及中國主權與領土完整，並指控歐洲議會違反「一個中國原則」，不顧中方強烈反對，干涉中國內政，並已提出嚴正交涉。民視 ・ 13 小時前
航運雙雄看旺普發一萬 華航董事長：拚增班歐美線
（中央社記者江明晏台北2025年11月7日電）ITF台北國際旅展登場，航空雙雄看旺「普發一萬」正面效應，中華航空董事長高星潢表示，旅展熱門航點銷售佳，華航(2610)在歐美線不足每週7班的航點會努力增班加密，長榮航空總經理孫嘉明則說，普發一萬對旅遊消費有正面效益。ITF台北國際旅展今天起登場，中華航空董事長高星潢、資深副總經理張程皓及台灣地區處長馮震宇出席，「AI品牌形象大使」也現身展區。華航董事長高星潢受訪表示，今年線上旅展訂位成果佳，已衝破8成，熱門航點以新開的航點鳳凰城、日本地區受到關注，曼谷銷售量也直線往上衝。針對普發一萬政策對旅遊業的挹注，高星潢說，「要大聲呼籲民眾拿來華航、華信航空使用」。針對未來增班規劃，他表示，要看新機交機時間而定，歐美線不足每週7班的航點會努力加密，而其他航線幾乎每週都有7班，至於是什麼明確航點要加密則還在研議。長榮航空(2618)展場設置AI生成拍照區，並展示長榮航空第4代豪華經濟艙座椅。長榮航空總經理孫嘉明表示，普發一萬一定會對旅遊消費有所挹注，可能以國外出遊的占比更高，但民眾不管是參加旅行團還是買機票，都會對航空與旅遊產業有正面效應。中央社財經 ・ 1 天前
謝長廷獲頒日本最高榮譽！中國外交部竟跳腳：幫台獨撐腰
政治中心／周希雯報導總統府資政謝長廷在蔡英文政府時代，曾擔任8年的駐日大使，扮演台日交流友好的重要角色；近期他宣布獲頒「旭日大綬章」，這是日本授勳制度中的最高榮譽之，肯定他駐日8年對台日雙方關係的貢獻。沒想到台日友好互動似乎引發中共眼紅，中國外交部竟發聲譴責，日本是否藉此幫「台獨」撐腰打氣，甚至跳腳要求日方「深刻反省」。民視 ・ 1 天前
康橋學生遭撞命危「輸血逾6000cc」！家長致謝彰基成功搶命捐50萬
康橋國際學校高一顏姓學生今年4月隨校進行「單車環島成年禮」活動，行經彰化縣埤頭鄉時遭逆向轎車撞擊，重傷命危。所幸經彰化基督教醫院醫療團隊徹夜搶救，輸血上百袋、超過6000cc，終於脫離險境，逐步康復。顏同學歷經半年休養，今（11/8）日由父親及校方陪同重返彰基表達感恩，並捐出50萬元回饋醫院。太報 ・ 10 小時前
星港韓大舉查緝「太子集團」！ 為洗刷「洗星籍」、重擊詐騙，新加坡讓「鞭刑入法」
新加坡向來以嚴謹金融制度聞名，但在查緝柬埔寨「太子集團」速度慢半拍，遭國際社會批評為「洗錢天堂」。新加坡政府為捍衛國際形象，在美英聯手對太子集團祭出史上最大規模加密資產制裁後，不僅快速跟進查封資產、撤銷稅惠，更已立法通過「鞭刑入法」，要對詐騙集團主謀親自動手。美國司法部在10月中旬對太子集團（Prince Holding Group）創辦人陳志提出起訴，指控......風傳媒 ・ 8 小時前
眼紅？謝長廷獲旭日大綬章 中國外交部氣喊：日本反省！謹言慎行
我國前駐日代表謝長廷獲日本政府頒發旭日大綬章，肯定他駐日八年對台日雙方關係的貢獻。但消息傳到中國後，卻讓中國外交部氣炸，昨（6）日在記者會中質問，日方意欲何為？是否有意為「台獨」分子撐腰打氣？還要日本深刻反省歷史罪責，在台灣問題上謹言慎行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣副總統現身歐洲議會「史無前例」！現場臨時揭秘震驚與會各國...IPAC：蕭副總統帶來一場突破性演講
據報導，蕭美琴現身做足事前保密功夫，主辦單位是臨時才通知與會記者，下一場次將是台灣副總統與外交部長出席，並由副總統進行演說，此資訊就連各國參與的議員也不知情，僅極少數人掌握資訊。放言 Fount Media ・ 13 小時前
Piastri：McLaren車隊並未拖我後腿偏袒Norris
Oscar Piastri駁斥了外界關於他近幾場比賽的狀態下滑，是因為McLaren車隊在F1車手世界冠軍之爭中偏袒隊友Lando Norris，暗中拖他後腿的傳言Racingnet ・ 1 天前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃捷獲世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」 成首位得獎台灣政治人物
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委黃捷日前代表台灣，前往德國參加OneYoungWorld世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（PoliticianoftheYearA...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
環島成年禮挨撞昏迷指數3！少年奇蹟康復…康橋中學捐50萬感謝彰基醫護
今年4月，新北市康橋國際學校秀岡校區進行「單車環島成年禮」時，車隊在彰化埤頭鄉遭毒駕的蕭男逆向衝撞，造成7名學生受傷送醫，其中西洋劍雙料冠軍顏姓同學傷勢最嚴重，頭部重創，昏迷指數一度只有3，經彰基手術救回一命。為了感謝彰化基督教醫院團隊守護生命，康橋校長率領師生及康復的顏同學及其家長，親赴醫院表達感謝，學校董事會也當場捐贈50萬元。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
派誰都能贏柯志恩！高雄市長最新民調曝光 民進黨4人選震撼發聲
即時中心／黃于庭、李美妍報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。《上報》昨（7）日公布一份「地下賭盤」民調，該結果顯示上述4綠委對決對手藍委柯志恩都獲勝，其中賴、邱領先最多，而2人間則僅有1.7%差距。對此，今（8）日4人皆做出回應。賴瑞隆表示，所有民調都會納入參考，做得不夠的部分會繼續努力，還是感謝高雄鄉親支持，看到他過去在局長、立委任內努力成果，未來也會繼續努力，希望打造更好的家園，「延續高雄的榮耀，讓高雄更好」是不變的目標。許智傑則指出，近2個月來，不論是比較知名的民調公司還是內參民調，他都保持第2且差距在誤差範圍內，他雖然起步最晚，但上升最快。他提到，自己將持續推出南高屏大生活圈的遠見政策，以及最重視且勤跑基層的行動，最後代表民進黨，並和大家一起團結、努力、勝利。邱議瑩說，民調數字僅是參考，她會根據數字做出策略調整，每個參選同志在正式初選之前，都還是會努力往前，不管目前她的民調贏柯志恩多少、小輸賴瑞隆多少，都是激勵他們更加往前的動力，她會持續努力到終點，贏得最終勝利。此外，邱議瑩也強調，她平常拜訪地方基層，很多民眾都給予加油鼓勵，希望她能不負眾望、拔得頭籌，並讓高雄更進步；同時她感謝現任市長陳其邁這幾年執政，奠定良好基礎，期盼持續在這個基礎之上，讓高雄更好。而林岱樺回應，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好。只是這份所謂的「地下賭盤民調」，既沒有標示執行和委託單位，而且有鼓勵賭博之嫌，希望公眾人物可以多提倡健康的休閒活動，不要鼓動賭博的風氣，「高雄市警局也應該重視這則報導，追查地下賭盤是否有涉及聚賭與詐騙的嫌疑？」。原文出處：快新聞／派誰都能贏柯志恩！高雄市長最新民調曝光 民進黨4人選震撼發聲 更多民視新聞報導鳳凰未至已傳災情！宜蘭大同「落石砸車」4人受驚 碧砂漁港急吊遊艇上陸台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台作家「洛衫基」主張調降國防預算給軍公教 律師曝此人就是郭冠英民視影音 ・ 13 小時前
鄭麗文被疑參與統派活動 蔣萬安：應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，活動追思對象包括共諜吳石，引發外界質疑她參與統派活動與中華民國立場不符，對此，鄭麗文回應，活動旨在紀念白色恐怖時期政治受難者，盼兩岸人民不再因政治信仰而犧牲，台北市長蔣萬安則對此回應，應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩。 由於白色恐怖秋祭追思名單中包括共諜吳石，外界質疑該活動具統派色彩，與中華民國立場相違，鄭麗文昨天出席「馬習會」十週年研討會時被問及此事回應指出，活動目的在於悼念白色恐怖時期所有政治受難者，而非政治立場表態。她表示，國共內戰後，全球陷入冷戰對峙，台灣在五零年代經歷嚴峻政治肅殺時期，從二二八事件到白色恐怖、清鄉運動，許多人因政治理想遭受迫害，她強調，兩岸人民都曾有因信仰與政治立場被犧牲的悲劇，希望這樣的歷史不再重演，台灣社會能以民主包容的態度看待不同聲音。 共諜吳石。 圖：翻攝自維基百科 針對外界批評，鄭麗文回應，歷史上台灣有許多共諜案，同樣也有國民黨員在中國被逮捕，這些都是時代的悲劇，她盼望台灣不再讓人民為政治理念付出生命代價，呼籲外界以和平與理解的視角看待歷史事件。 對此，蔣萬安上午出席新頭殼 ・ 12 小時前
中國明年主辦APEC設「一中」門檻！美國務院、共和黨團挺台 外交部致謝
亞太經濟合作會議（APEC）明年度領袖峰會將在中國深圳舉辦，中國外交部近日宣稱，我國與會的「政治前提」為在「一個中國原則」下作為「地區經濟體」參與APEC，引發我方強烈抗議並嚴正回應，美國國務院、美國共和黨聯邦眾議院外交委員會黨團也接連公開力挺台灣參與。對此，我國外交部今（7）日上午發布新聞稿轉述，外交部長林佳龍誠摯感謝美國行政、立法部門的堅定支持。中國外交......風傳媒 ・ 1 天前
激讚蕭美琴IPAC演說 陳冠廷：象徵台灣已是能談策略的國際角色
即時中心／顏一軒、李美妍報導副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民進黨嘉義縣立委陳冠廷今（8）日分析，這次蕭副總統的演說釋放一個清楚的訊號，意即歐洲關心台灣不再只是團結口號或價值認同而已，而是很具體的利害關係，這不是禮貌性拜訪或過境外交，而是代表台灣已成為可一起坐下來談策略的國際角色。陳冠廷表示，蕭美琴這次在歐洲議會上台演説，是一個很清楚的訊號，「代表台灣現在不是站在場邊等人家討論我們，而是我們自己走上去，把我們要說的、要爭取的、要合作的，直接放在台上討論」。民進黨嘉義縣立委陳冠廷。（資料照／陳冠廷國會辦公室提供）他認為，歐洲關心台灣，不再只是團結口號或價值認同而已，而是很具體的利害關係；台海的穩定關係到歐洲的供應鏈、經濟，以及明天的生活會不會被影響；這件事，台灣能夠在國際的平台自己講，而且要講得夠清楚，蕭副總統做到了。陳冠廷強調，此次蕭美琴所出席的場合不是禮貌性拜訪，也不是過境外交，而是站在對中國政策最核心的討論平台上發聲，代表台灣已經是可以一起坐下來談策略的國際角色。原文出處：快新聞／激讚蕭美琴IPAC演說 陳冠廷：象徵台灣已是能談策略的國際角色 更多民視新聞報導蕭美琴歐洲議會演說宛如「大明星」 議員掌聲如雷要求合照蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」現身歐洲議會！蕭美琴IPAC峰會演說全球矚目 賴清德震撼發聲了民視影音 ・ 9 小時前
蕭美琴出席IPAC演說！賴清德發聲「感謝邀約」：台灣堅定與歐盟一齊捍衛民主
對於IPAC邀約蕭美琴出席演說，賴清德表示誠摯感謝，並說台灣作為受到國際社會信任的夥伴，堅定與歐盟及其他志同道合的朋友站在一起，堅決捍衛民主。放言 Fount Media ・ 9 小時前
台灣外交突破！蕭美琴訪歐IPAC演講 大陸：強烈憤慨、堅決反對
副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發外界震撼。對此，中國大陸駐歐盟使團今一早發出聲明，表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則。中天新聞網 ・ 15 小時前
蕭美琴訪歐演講行程保密到家 外媒：有中國企圖破壞前例
我副總統蕭美琴週五（11/7）現身歐洲議會並發表專題演說。外電報導指出，此次蕭美琴的行程保密到家，是因為先前她訪歐時曾遭遇中國幹員企圖破壞。太報 ・ 18 小時前
贏錢也無法出金！台中警破獲運動博奕網機房 不法洗錢賭資逾4億
台中市刑警大隊日前破獲一個藏身在市區裡的博奕網機房，犯嫌在台灣與中國分別經營兩個賭博網站，在營運一年半得期間賭資出入更高達4億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前