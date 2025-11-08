蕭美琴現身歐洲議會 陸強烈憤慨

突破大陸封鎖，副總統蕭美琴快閃歐洲行，當地時間7日下午赴比利時，出席由「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）借歐洲議會場地舉辦的年度大會並發表演說，蕭美琴在會中強調台海和平對全球穩定與經濟延續至關重要，呼籲國際社會共同表態，反對任何企圖以武力片面改變現狀的行為，以維護穩定的印太地區和更安全的世界。這也是我國副總統首次在歐洲議會場地公開發表演說。

賴清德總統在蕭美琴發表完演說後，透過X平台以英文發文表示，衷心感謝IPAC邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。

外長陪同 行程保密防陸施壓

蕭美琴去年3月曾以副總統當選人身分出訪捷克時，當時車隊還被跟車，差點釀成車禍，事後確定是中共武官所為，為避免事件重演以及大陸施壓而破局，此次蕭美琴的行程保密到家，直至7日深夜總統府和外交部才證實蕭美琴的歐洲行。

總統府表示，蕭美琴經賴清德總統指派，於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」假歐洲議會舉辦的年度大會，以「Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴）為題發表演說。

蕭美琴在演說中提醒與會者，「為何台灣對世界至關重要」？她列舉三個核心理由：一、台灣有蓬勃的民主制度；二、台灣是全球經濟的關鍵要角；三、台灣是負責任的國際夥伴。她強調，台灣之所以重要，並非因為我們是脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整與全球的繁榮，都有賴於一個強韌和自由的台灣。

她呼籲IPAC的成員，從貿易與科技合作、全社會韌性、包容的全球參與，以及台海和平4個面向，深化彼此的合作，繼續支持台灣有意義參與包括世界衛生組織（WHO）等國際組織，並共同反制以扭曲和錯誤詮釋歷史文件來不公平阻礙台灣國際參與的作為。

快閃歐洲 今返台將發表談話

蕭美琴強調，台海和平對全球穩定與經濟延續至關重要，而國際社會對任何企圖以武力片面改變現狀的行為所表態反對至關重要。這些並非施予的恩惠，而是建設性的夥伴關係。一個更強韌的台灣，代表著更穩定的印太地區；而穩定的印太，則意味著一個更安全的世界。

蕭美琴快閃歐洲行，在結束演說後隨即返台，預計9日清晨6時許返抵桃園國際機場，將在國賓門發表簡短談話。此次主辦的IPAC，台灣去年才正式加入，資金來源主要是索羅斯的開放社會基金會、美國國家民主基金會和台灣民主基金會，在美國總統川普大砍預算後，台灣成主要金主之一。

外交突破 朝野立委大多肯定

國民黨立委王鴻薇表示，蕭美琴以副總統出現在歐洲議會，雖然不是應歐洲議會邀請演講，是應IPAC邀請，但也是首位台灣副元首踏上歐洲議會，這對歐洲外交來說是值得肯定，但蕭美琴保密到家，連在地媒體也不知道，可能深怕有消息外洩就見光死，這也凸顯台灣在外交困境。

民進黨立委范雲以IPAC共同主席身分表示，蕭美琴演講現場反應熱烈，超過50國國會議員全程起立鼓掌，約三分之二的議員親自前來致意並拍照留念，充分展現對蕭美琴及台灣的肯定。

對此，大陸駐歐盟使團微信公眾號8日發文指出，歐洲議會不顧陸方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等台獨人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行台獨活動，此舉嚴重損害陸方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊陸歐政治互信，陸方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。