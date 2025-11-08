蕭美琴現身歐洲議會 IPAC演講...明返台發表談話
副總統蕭美琴在台灣時間7號深夜，現身在歐洲舉辦的「對中政策／跨國議會聯盟」峰會，還發表專題演講，這也是台灣現任副總統罕見登上歐洲議會演說，引發國際高度關注。而蕭副總統也將在9號清晨抵台，並發表談話。
副總統蕭美琴：「台灣不僅重要，而且在全球和平繁榮，和未來民主對話中，不可或缺。」
副總統蕭美琴7號驚喜現身對中政策，跨國議會聯盟IPAC峰會，還發表演說，這可是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會，我外交部長林佳龍也陪同，而這行程事前可保密到家。
副總統蕭美琴：「台灣海峽的和平，對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對，以武力單方面改變現狀的立場始終如一。」
蕭副總統強調，國際體系的完整性和全球繁榮，有賴一個強韌而自由的台灣。而總統賴清德也發文向IPAC致謝，表示台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。
不過中國駐歐盟使團則是表達強烈不滿，認為此舉嚴重衝擊中歐政治互信。就連美聯社、路透等外媒，都紛紛以罕見來形容，這回蕭副總統出訪也凸顯我方外交，有重大突破。
更多東森新聞報導
蕭美琴IPAC峰會演講 引國際關注！賴清德發聲了
蕭美琴現身IPAC談台灣角色 蔡英文接力赴德發表自由演說
蕭美琴赴歐洲議會演說！中國急跳腳：向歐方提出嚴正交涉
其他人也在看
首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」自由時報 ・ 16 小時前
《通網股》宏達電10月營收放緩 智慧眼鏡通路擴張拚買氣
【時報記者王逸芯台北報導】智慧眼鏡拉貨高峰期已過，宏達電（2498）10月營收明顯回落。公司自結10月合併營收1.91億元，月減36.9%、年減14.58%；累計前10月合併營收達23.11億元，年減2.05%。 宏達電持續強化智慧眼鏡布局，宣布擴大與台灣大（3045）合作，在全台新增104家myfone直營門市展示VIVE Eagle，服務範圍涵蓋主要都會區、重點商圈及鄉鎮區域，進一步拉近消費者體驗距離、延續買氣。 宏達電VIVE Eagle AI智慧眼鏡自上市以來市場反應熱烈，體驗需求持續攀升，已為營收帶來初步挹注。不過，智慧眼鏡仍處於導入期，後續能否進一步擴大用戶規模、提升使用黏性，並建構完整的內容與應用生態系，將是決定成長動能的關鍵。若相關條件逐步到位，宏達電有望藉智慧眼鏡重新鞏固穿戴市場競爭力，並與國際大廠一較高下。 此外，宏達電旗下專注於5G與未來通訊技術的子公司G REIGNS智宏網，於「2025關西製造週」宣布與日本系統整合商富士軟體（Fujisoft）合作，推動日本遠洋漁業數位轉型。雙方將結合5G專網與Starlink低軌衛星網路進行概念驗證（PoC），在遙遠海域實現時報資訊 ・ 1 天前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血......風傳媒 ・ 8 小時前
蕭美琴IPAC歐洲議會演說為何保密到家？ 范雲獨家揭2大關鍵
副總統蕭美琴在歐洲議會公開發表演說，而且事前保密到家。民進黨立委范雲今（8日）獨家分享蕭美琴在歐洲議會發表演說的現場情況，並還原這場「快閃」外交行動背後高度保密的原因。她分析，謹慎安排主要考量有二：一是外交的重大突破，二是來自中共的安全威脅。鏡新聞 ・ 8 小時前
蕭美琴登IPAC發表演說 范雲揭保密背後的兩大原因
范雲指出，依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統時，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館曾策劃車禍企圖跨境...CTWANT ・ 5 小時前
星國採購Hermes 900無人機 提升情監偵能量
記者廖子杰／綜合報導 軍聞網站「defence security asia」7日報導，新加坡國防部宣布將採購以色列埃比特系統公司產製的Hermes 900無人青年日報 ・ 4 小時前
張棟樑等了21年第一次高雄開唱！票房開賣結果曝光
情歌王子張棟樑出道21年，明年1月10日第一次前往高雄開唱，在高雄流行音樂中心海音館舉辦「第二十一個故事」巡演高雄站。演唱會今（8日）傳來好消息，數千張門票開賣後全數完售，票房開出紅盤。張棟樑開心喊話：「感恩～我們約在高雄見！」鏡報 ・ 11 小時前
彰化肉品市場恢復拍賣 業者盼政府補償禁運損失
（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化肉品市場今天恢復豬隻拍賣，上午拍賣1221頭、下午1160頭。肉品市場表示，首日拍賣價格最高每公斤116元，另有業者期盼政府補償禁運期間造成的損失。中央社 ・ 1 天前
「戰貓出擊」蕭美琴赴IPAC演講 學者曝關鍵：片刻外交高光畫面
副總統蕭美琴出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發關注。旅美學者翁履中指出，台灣太喜歡用「突破」包裝「製造出來的片刻外交高光畫面」，卻很少理解背後的鋪陳，應該關注的務實外交互動，其實仍停滯不前，外交不是一次性的煙火，而是長期的信任堆疊。中天新聞網 ・ 10 小時前
"追夢事務所"上線! 賴清德笑稱"跳舞不行擺姿勢可以"
政治中心／屈道昀、鍾能銘台北報導總統賴清德的YouTube頻道，推出新單元！以〝青年海外圓夢基金計畫〞的追夢學子為主角，節目首集，賴清德現身舞蹈教室，和兩名熱愛街舞、到韓國取經的青年對話，賴清德甚至擔任起一日街舞評審，被選手要求合照時，賴清德笑喊舞蹈不行，但擺姿勢倒可以。民視 ・ 21 小時前
8年愛心不輟 李能緣捐家鄉金門「全無線尿路動力檢查儀」
金門旅台鄉親李能緣捐贈價值逾100萬元的「全無線尿路動力檢查儀」給衛生福利部金門醫院，助患者早日發現尿路障礙，以行動改善家鄉醫療照護品質。金門醫院院長徐德福幽默肯定李能緣的愛心，說她是「故鄉裡最漂亮的風景」。「我又回來了」，已連續第8年返金捐贈醫療設備的李能緣，在日前捐贈儀式上說，每次回來第一句話一自由時報 ・ 16 小時前
溫體豬上市！進貨成本貴20元 攤商未漲價：自行吸收
台中市 / 綜合報導 溫體豬肉重新上市，民眾紛紛搶買，但有人擔心豬肉會不會漲價？如果是要滷豬腳或是燉排骨湯，哪個部位的肉漲得最多？實際觀察，零售的豬肉並沒有明顯漲價，但豬肉攤販每頭豬的進貨成本，卻比疫前增加800到1200元，中間的價差到哪裡去了？肉攤攤販透露，考量漲價可能只是暫時性，這些成本目前都是自行吸收，以免零售突然漲價，嚇跑顧客。一大鍋滷肉，將腿庫滷得油亮入味香氣撲鼻，還有炸豬排、爌肉飯等等經典美食，都是全民日常最愛的美食，先前台中爆發非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁運禁宰，讓饕客一度吃不到新鮮豬肉料理，如今禁令解除，市場肉攤再度熱絡起來，常見的五花肉梅花肉豬松阪和腿庫，擺好擺滿。民眾說：「以前大概可以買到150、160元，今天賣我180元。」小吃業者邱先生說：「它沒有漲價，只是之前很難叫貨而已。」不管是買哪部分的肉，民眾只覺得價格略有漲價，還有爌肉飯業者，指出禁運禁宰前後進貨的價格沒有差異。但是台中市經發局統計，豬肉攤商每頭豬進貨成本，相較疫前增加約800元至1200元之間，零售價卻沒有明顯上漲，到底這中間的價差，跑到哪裡去了？肉攤業者說：「(進貨價)黃昏市場是比較貴一點，(售價)沒有漲，因為都是我們吸收比較多，沒有(漲)，還是跟之前的售價一樣。」原來攤商透露，豬隻禁運禁宰開放後，進貨價漲了每公斤漲了10、20元，考量到只是暫時性漲價，他們選擇自行吸收，不會把成本全部反映在價格上，以免嚇跑顧客。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
高鐵提前搭車換票新制11月10日上路
台灣高鐵今年1至9月載客逾6024萬人次，較去年同期增約200萬人次。過去高鐵對號座旅客提前搭車有免換票彈性措施，但觀察每日有超過2000個空位被浪費，考量避免座位浪費、保障其他民眾購票權益，11月10日起，對號座旅客若提早1小時以上搭車須先換票，持手機票證者可直接用手機退票重購。中時新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會IPAC演說 綠讚外交突破藍盼具體成果
（中央社記者郭建伸、王承中台北8日電）副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，民進黨立委表示，這是重要的外交突破。國民黨立委表示，期待為國家帶來具體外交成果。民眾黨立委指出，這是台灣外交的突破，相當正面。中央社 ・ 8 小時前
宜蘭解除禁宰首日 毛豬拍賣價每公斤107.8元
農業部公告豬隻禁運禁宰措施解除，代理縣長林茂盛今天（7日）前往宜蘭肉品市場關心解封首日毛豬交易狀況，為避免拍賣價格波動過大，肉品市場毛豬拍賣價格以公告禁運禁宰前一日，即10月21日宜蘭鄰近三縣市（新北市、桃園市及花蓮縣）平均拍賣價為基準起拍，今天拍賣毛豬總頭數559頭，平均成交價格每公斤107.8元。中時新聞網 ・ 1 天前
雲林解封首拍！首頭「重量級」豬登場 每公斤拍出99.6元
雲林肉品市場在解除活體豬禁運與禁宰禁令後，今（7）日上午正式恢復拍賣，第一頭拍賣豬重達132公斤，比平常拍賣的豬重78公斤，每公斤拍出99.6元的價格，相較於非洲豬瘟疫情爆發前10月22日封關前的平均台視新聞網 ・ 1 天前
公益列車×小小職人 林智鴻在鳳山點燃愛與教育熱情
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議員林智鴻與高雄市社會福利慈善總會今（8）日於鳳山五甲龍成宮共同舉辦「善循環台灣好報 ・ 11 小時前
盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商
即時中心／顏一軒、李美妍報導台中市爆發非洲豬瘟後，市場買氣大幅下滑，豬肉攤商首當其衝。民進黨台中市議員陳俞融今（8）日指出，台中市長盧秀燕上午前往建國市場訪視攤商，但僅止於安撫與喊話，無法解決攤商面臨的實質虧損。她表示，中市府每年在短暫活動上花費龐大經費，與其辦一次性宣傳，不如立即將相關預算全數挪用，補助因疫情受衝擊的豬肉批發商與攤商。民視 ・ 11 小時前
影／工人遭撞飛「一秒消失鏡頭裡」撞擊瞬間曝
影／工人遭撞飛「一秒消失鏡頭裡」撞擊瞬間曝EBC東森新聞 ・ 12 小時前
小琉球今辦「小島野台」演唱會 因應颱風週一午後起船班停航
把握颱風來襲前最後機會到小琉球聽演唱會！屏東縣政府今天晚間將在小琉球航空站的停機坪舉辦「小島野台」演唱會，金曲歌王蕭煌奇將領銜登台。演唱會過後，小琉球因為鳳凰颱風的侵襲，已有船班宣布將於週一午後停航。預估交通船至少停航至週三小琉球今年旺季不旺，因為七月颱風的緣故，許多遊客將旅程往淡季延期，本週末小島自由時報 ・ 10 小時前