蕭美琴現身歐洲議會 IPAC演講...明返台發表談話

副總統蕭美琴。（圖／中央社提供）



副總統蕭美琴在台灣時間7號深夜，現身在歐洲舉辦的「對中政策／跨國議會聯盟」峰會，還發表專題演講，這也是台灣現任副總統罕見登上歐洲議會演說，引發國際高度關注。而蕭副總統也將在9號清晨抵台，並發表談話。

副總統蕭美琴：「台灣不僅重要，而且在全球和平繁榮，和未來民主對話中，不可或缺。」

副總統蕭美琴7號驚喜現身對中政策，跨國議會聯盟IPAC峰會，還發表演說，這可是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會，我外交部長林佳龍也陪同，而這行程事前可保密到家。

副總統蕭美琴：「台灣海峽的和平，對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對，以武力單方面改變現狀的立場始終如一。」

蕭副總統強調，國際體系的完整性和全球繁榮，有賴一個強韌而自由的台灣。而總統賴清德也發文向IPAC致謝，表示台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。

不過中國駐歐盟使團則是表達強烈不滿，認為此舉嚴重衝擊中歐政治互信。就連美聯社、路透等外媒，都紛紛以罕見來形容，這回蕭副總統出訪也凸顯我方外交，有重大突破。

