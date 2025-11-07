蕭美琴現身歐洲議會IPAC峰會演說 范雲：民主聯盟團結抗威權的里程碑
政治中心／程正邦報導
台灣時間昨（7）日晚間，副總統蕭美琴驚喜現身歐洲議會，應邀在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年高峰會上發表演說。台灣IPAC共同主席、立委范雲表示，這不僅是台灣首次以正式會員國身分參加IPAC年度大會，更是我國元首級高層首次踏入外國國會殿堂發表演說，象徵國際對台灣支持已來到新的歷史高度。
首次！台灣元首級高層踏入歐洲議會
IPAC年度高峰會於7日至8日在歐洲議會舉行，匯集了來自超過20個國家、50多位跨黨派國會議員與會。立委范雲以IPAC共同主席身分代表台灣出席，並親身見證了這歷史性一刻。
范雲指出，本次會議的關鍵里程碑在於：台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度會議。台灣國會議員首次正式踏入歐洲議會，參與跨國議會對話。我國元首級高層（蕭美琴副總統）首次在外國國會發表專題演說。
蕭美琴副總統以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中的可靠夥伴）為題發表演說，強調台海和平穩定對全球穩定及經濟發展至關重要，並獲得與會各國議員的熱烈起立鼓掌。IPAC官方社群平台也以「突破性演講」（breakthrough speech）來形容此次發言。
團結抗威權：台灣經驗成全球民主資產
本次高峰會聚焦中國的全球擴張與威權滲透。范雲在會中向IPAC成員表達感謝，特別提及去年副總統當選人蕭美琴在捷克遭遇中國策劃的車輛衝撞事件時，IPAC第一時間公開譴責中方的跨境鎮壓，展現民主國會間的堅實團結。
范雲強調：「IPAC是全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，而台灣身處威權威脅最前線，有能力、也樂意將自身經驗貢獻給世界。」她向各國議員報告，台灣正積極強化國安法制，並宣布總統賴清德已宣示國防預算將達到北約標準，於2030年前提升至GDP的5%，以行動強化自我防衛能力。
IPAC的實質影響力不容小覷。范雲提到，去年在台北高峰會通過了反制中國曲解聯大2758號決議文的模範決議，隨後已有近十個國家議會陸續通過相關議案。今年的布魯塞爾會議也將於8日通過聯合決議，期盼與各國攜手，共同抵禦中國的威權擴張。
范雲最後表示，能以台灣共同主席身分踏入歐洲議會參與IPAC年會是莫大的榮耀，並強調將在會議中全力爭取國際對台灣最堅定的支持，讓世界看見台灣堅守民主價值、追求經濟繁榮與維護區域安全的決心。
