蕭美琴登板助選／民進黨台中新北提前起跑 戰貓蕭美琴扮輔選發動機

蕭美琴駐美期間獲得「戰貓」美譽，任副總統後也維持高人氣。（翻攝總統府flickr）

2026選舉倒數一年，民進黨緊鑼密鼓進行各縣市長提名工作，本刊調查，民進黨首位輔選強棒已低調登場，副總統蕭美琴近來銜總統賴清德之命增加地方行程，接連偕民進黨立委何欣純、蘇巧慧在地方拜廟，更由竹北市長鄭朝方陪同參訪其政績—竹北仁義市場改造，由於何、蘇、鄭都是民進黨2026參選強棒，引發黨內聯想，認為「戰貓」蕭美琴已啟動地方選舉「類輔選」行程，成為綠營新的輔選發動機。

2024年賴清德與蕭美琴成功凝聚支持，讓民進黨延續執政；就任副總統後，蕭美琴轉趨低調，不過近來已增加地方行程，據悉，主要是因賴清德希望她多為執政團隊爭取正面形象，包括多到地方走走、或到校園演說。

10月14日，蕭美琴與黨籍立委何欣純到台中潭子「潭水亭觀音媽廟」參拜，並代表賴清德揭匾；11月21日再陪民進黨竹苗客家區唯一的執政首長、竹北市長鄭朝方參訪竹北仁義市場改建；22日又在立委蘇巧慧陪同下，出席新北樹林濟安宮「酧恩祈安 五朝圓醮」總醮壇點燈開幕，大讚蘇巧慧「有她爸爸（蘇貞昌）衝衝衝的魄力」。

總統賴清德勤走地方，11月30日到雲林鼓勵立委劉建國參選縣長。（翻攝總統府flickr）

黨內人士分析，蕭美琴和過去的賴清德一樣，都是高人氣政治人物出身的副總統，本身就有強大黨內支持基礎，也讓二人在副總統位置上相對行事更謹慎，生怕逾越分際、光芒壓過總統。

不過，賴清德任副總統時，已經是蔡英文的第二個總統任期，到2022年後賴的接棒趨勢更為明朗，相較之下，蕭美琴在賴清德的第一個總統任期就與其搭檔，賴接下來還有力拚第二任期的準備，自然讓副總統行事更謹慎注意，蕭也一直恪遵職場倫理，避免讓外界在二人關係上做文章。

蕭美琴（左2）到竹北參訪市長鄭朝方（左3）的政績—竹北仁義市場改建。（翻攝總統府flickr）

11月初蕭美琴赴歐洲議會演說，返國後在機場受訪，一開口就強調是「奉總統賴清德指派」應邀出席；此外，觀察蕭美琴出席各公開行程，也總把「奉總統指示」掛在嘴邊，例如年初她到台南勗勉陸軍無人機訓練中心，就表示自己奉總統賴清德指示關注國際各種新興科技及前衛技術，年節前慰勞台電員工，也表示她是「奉總統指示前來」。

近來率先與蕭美琴合體亮相的何欣純、蘇巧慧，正是民進黨六都提名作業最先拍板定案的台中市長、新北市長提名人，這二都明年皆將面臨現任國民黨籍市長卸任交棒，且藍營接棒人選都仍未定，綠營人選提前起跑，盼有機會扭轉局勢，讓藍天變綠地。

