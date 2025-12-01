蕭美琴登板助選1／把握藍白整合前最後一百天 新北內參民調一指標蘇巧慧急追李四川

蕭美琴（前左）陪同蘇巧慧（前中）拜廟，讚蘇有乃父之風。（翻攝蕭美琴臉書）

至於新北部分，蘇巧慧參選起步得更早，去年中她當選新北市黨部主委後，就正式宣布投入新北市長競選，如今不但團隊已組建成型，民調也不斷上升，黨內透露，在蘇巧慧宣布投入競選至今年7、8月，剛好一年時間，內參民調在一對一的情況下，已快追上國民黨潛在人選、現台北市副市長李四川。

不過，民眾黨主席黃國昌也有意投入新北市長選戰，藍白主席11月「鄭黃會」同意，最晚明年3月談定2026大選協調提名機制，藍營在新北執政多年，根基深厚，現任副主席李乾龍在新北宮廟系統實力更不容小覷，在藍白正式敲定人選前，至少還有3個月時間，蘇巧慧陣營正把握時機加強整備。

主打「溫暖、創新、會做事」的蘇巧慧，在立法院三連霸期間，持續關心弱勢、婦女、孩童，也致力解決偏鄉問題、改善地方交通，如爭取增設鳳鳴簡易車站、大漢溪堤外道路等，服務團隊並持續關心新創議題，包括推動太空產業發展及文創等；眾人耳熟能詳的「會做事」則承襲自父親、前行政院長蘇貞昌。而蘇系不只以文宣見長，且具超強的團隊執行力，是黨內風格鮮明的一支勁旅，加上新北新系、英系對蘇巧慧的支持，及黨內大咖背書，黨內認為蘇後勢可期。

