蕭美琴登板助選2／競選團隊籌組中 何欣純市政辦公室試營運

蕭美琴熱愛棒球，11月30日親自出席女棒聯賽閉幕頒獎典禮。（翻攝總統府flickr）

相較藍白陣營，民進黨在台中市的提名過程相對單純，早在今年2月、農曆年期間，賴清德到台中拜廟，就喊出「欣純選市長好不好？」早早一錘定音，讓地方黨公職心裡有底，何欣純在地方耕耘超過20年，有3屆議員、4屆立委資歷，在中央與地方人和頗佳，獲提名後積極走訪拜會地方社團、頭人、黨內大老等。

對比之下，外界雖認為現任台中市長盧秀燕屬意讓江啟臣接棒，但在國民黨新主席鄭麗文出線後，藍營提名出現亂流，11月28日楊瓊瓔先與鄭麗文到台中市清水紫雲巖參拜，晚間即正式在臉書宣布參選下屆台中市長；白營部分，近日民眾黨立委麥玉珍表態有意投入台中市長選戰，這不只為台中藍白陣營選局添變數，也被綠營視為機會。

何欣純在民進黨中執會10月底首波提名後，正緊鑼密鼓籌組競選團隊，招攬黨內的組織、活動、文宣、政策好手，地方人士透露，何的市政辦公室已選址完成，坐落在台中市南屯區，辦公室近日已開始「試營運」，議會民進黨團也已前去拜訪，預計12月底會正式對外公開。

何欣純早年留學英國做婦女研究，與蕭美琴是民進黨外交訓練課程的同期生。（翻攝何欣純臉書）

資深藍委楊瓊瓔（前左）宣布投入台中市長選戰，為藍營提名添變數。前右為國民黨主席鄭麗文。（翻攝楊瓊瓔臉書）

台中明年選舉藍白合情況未明，何欣純11月底接受黃光芹專訪，被認為是向白營拋出訊號；此外，何12月底將舉辦「青純力培力營」向青年招手，邀請黨內青壯世代幕僚如陸委會副主委梁文傑、蔡英文辦公室主任施克和等人出席演說，營隊是由「台中市長候選人何欣純辦公室」與地方黨部、市議會黨團合作舉辦，儼然已有地方母雞氣勢。

